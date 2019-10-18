Пятница, 18 Октября 2019 18:27

АрмИнфо. Спустя год и три месяца председатель Госкомитета кадастра недвижимости Сархат Петросян покидает свой пост, высказывая свою нетерпимость к дилетантству и "клановству".

Об этом он сообщил часом ранее на свей странице в соцсети Facebook. "Дорогие друзья, знакомые и незнакомцы. Хочу сообщить, что обратился к премьерминистру Николу Пашиняна с просьбой об освобождении с должности главы Комитета кадастра недвижимости. В качестве причины отметил, что не разделяю политику правительства и нынешние подходы в сфере градостроительства, которая, по моему, включает в себя также сферу кадастра. Надеюсь, что после данного публичного заявления правительство уже на предстоящем заседании удовлетворит мою просьбу", - написал он.

По мнению Петросяна, в постреволюционной Армении важно, чтобы каждый чиновник публично объяснил причины своего ухода, "если, конечно, они подлежат оглашению". Помимо этого, как считает пока еще глава Комитета, на определенных уровнях управления важно, чтобы существовало общее видение развития конкретной и смежной сфер, что в данном случае, "фактически отсутствует". "В том числе из-за этого считаю свое пребывание на посту нецелесообразным", - указал он.

Сархат Петросян с сожалением отмечает, что за последние полтора года ему не удалось представить премьер-министру и правительству всю серьезность глубинных задач, существующих в данной сфере, а также собственное видение ее долгосрочного развития. "Несмотря на беспрецедентную активность на рынке недвижимого имущества, в сфере градостроительства у нас наблюдается регресс в лице инерционных имитаций, лишь напоминающих градостроение, со стороны нынешнего и экс- руководителя Комитета градостроительства (последний является советником вице- премьера Тиграна Авиняна", - отметил он.

Как подчёркивает Петросян, он пытался с принципиальностью указывать на наличие проблем в сфере. "В настоящее время как руководитель органа при правительстве и как архитектор- градостроитель более не могу быть терпимым к дилетантству иклановству, доходящее до коррумпированности, против чего боролся ещё со времен студенчества".

- указывает он. Петросян поблагодарил Пашиняна за оказанное доверие. "Поддерживал вносимые им изменения, хотя внутренне не был согласен с некоторыми эпизодами",- отметил он. Напомним, что Сархат Петросян возглавил Государственный комитет кадастра недвижимости Армении 9 августа 2018 года. Петросян родом из Тегерана, окончил аспирантуру в Национальном университете архитектуры и строительства Армении, получив научную степень кандидата архитектуры. С 2004-2017 годах преподавал в том же университете. В сфере его профессионального интереса - выработка политики развития качественной городской среды. Он - один из активных участников борьбы за сохранение исторических зданий Еревана. В 2016 году, будучи куратором армянского павильона, представлял Армению на XV международной архитектурной выставке в Венеции с экспозицией "Независимый ландшафт". Петросян - зять главы Общественного совета, первого премьер-министра Вазгена Манукяна, который ныне жестко критикует политику новых властей. Отметим, что даже человеку непосвященному было очевидны проблемы и противоречия между Сархадотом Петросяном и главой Комитета градостроительства Ваагом Вермишяном, которые иногда выливались во взаимные выпады или даже словесные перепалки в ходе правительственных заседаний.