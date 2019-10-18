Пятница, 18 Октября 2019 18:26

АрмИнфо.Успешно пройдя сертификацию ISO, IDBank обеспечивает лучшие в мире стандарты информационной безопасности. Тем не менее, каждый клиент должен понимать, что он/она играет огромную роль в этом деле и должен соблюдать основные правила для обеспечения безопасности своих ресурсов и личных данных.

На официальной странице Facebook IDBank-а Вы можете принять участие в опросах, касающихся информационной безопасности и получить новые знания об основных принципах ИБ и о том, как применять их ежедневно.

Кроме того, Банк планирует провести интерактивную лекцию для студентов неспециализированных вузов. Если вы хотите идти в ногу со временем и узнать больше об основах информационной безопасности, огородить себя и своих близких от различных видов широко распространенного «фишинга», отправьте заявку на электронную почту communication@idbank.am с указанием вашего имени, фамилии, номера телефона, адреса электронной почты.

Студенты, приславшие первые 30 заявок, будут приглашены на лекцию.