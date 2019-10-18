Пятница, 18 Октября 2019 18:24

АрмИнфо.По уголовным делам, расследуемым под контролем прокуроров областных подразделений прокуратуры РА, продолжаются меры по всестороннему раскрытию коррупционных злоупотреблений, зафиксированных в ходе деятельности многочисленных компаний-водопользователей, действующих на территории республики.

В 2018 - 2019 гг. в ходе следствия было возбуждено и в настоящее время расследуется в общей сложности 13 уголовных дел. К ним относятся Общества потребителей воды, действующие в Лорийской, Ширакской, Котайкской, Армавирской, Араратской, Арагацотнской, Гегаркуникской областях, в частности: <Арарат>, <Арташат>, <Талин>, <Арагацотн>, <Котайк>, <Лори>, <Мартуни>, <Шеник>, <Ереван>, <Эчмиадзин> и <Армавир>.

В частности, в некоторых случаях в 2016-2018 гг. лица, занимающие руководящие должности ОПВ, используя свое должностное положение, нарушали исходные требования договоров об оказании услуг водоснабжения, заключенных с абонентами, без установки водомеров, фиксировали объемы поставляемой воды не кубометрами, а исходя из гектаров земли.

Из-за этого абоненты фактически лишались возможности контролировать объемы поставляемой оросительной воды.

Кроме того, делались добавления, после чего эти данные заносили в электронные журналы как данные о поставляемой воде, услугах и суммарных долгах, взимаемых с абонентов, фактически раздувались объемы оказанных услуг.

Для погашения долгов водопользователей, образовавшихся такими искусственными методами, и восстановления убытков, возникавших вследствие града, в 2016 - 2017 гг. субсидированные из бюджета РА финансовые средства, зачисленные на баланс компаний, были оформлены бухгалтерами как погашение долгов, накопленных на имя абонентов.

В отдельных случаях были заключены формальные договоры об аренде и приобретении различных услуг, которые предоставлялись не в полном объеме или вообще не предоставлялись.

Эти схемы были применены в условиях ненадлежащего выполнения компетентными сотрудниками Водного комитета МИЭПР РА своих обязанностей по контролю за незаконным водоснабжением и водопользованием, их недобросовестного отношения к службе. В случае с некоторыми ОПВ было зафиксировано, что составлялись фальшивые договоры с гражданами, отсутствующими из Армении, в которых последние указывались в качестве водопользователей. А суммы в особо крупных размерах, выписываемые за фактически не выполненную работу, присваивались.

По предварительным подсчетам, из-за указанных злоупотреблений ущерб, нанесенный государству в ходе предварительного следствия, составил около 5,7 млрд драмов.

По уголовному делу, возбужденному по факту присвоения сумм в особо крупных размерах, подделки и использования документов группой лиц по предварительному сговору, служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, согласно которому предварительно рассчитанный ущерб, нанесенный государству, превышает 1 млрд драмов РА. Лицу, занимавшему должность директора ОПВ <Армавир> предъявлено обвинение по статье присвоение и растрата в особо крупных размерах.

О ходе и результатах предварительного следствия по уголовным делам, расследуемым в рамках данных преступлений, будет периодически сообщаться.