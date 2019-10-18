Пятница, 18 Октября 2019 16:44

АрмИнфо.После проверок, начатых по факту злоупотреблений, допущенных при проведении аукциона по аренде здания бывшего горсовета в городе Дилижан, мэр города Армен Сантросян уже третий день не выходит на работу. Его место нахождения неизвестно. Об этом сообщили АрмИнфо источники, близкие к мэрии курортного города.

По имеющейся информации проверки в муниципалитете идут уже 2 недели. В рамках расследования мэр Дилижана проходит по делу в качестве подозреваемого. Как сообщалось накануне на официальной страничке Полиции Армении, в результате выявленных злоупотреблений, муниципалитету Дилижана нанесен ущерб в размере 73 млн драмов.

Согласно источнику, речь идет о фиктивном тендере на аренду здания бывшего Горсовета еще в 2006 году. По предварительным данным, в результате махинаций с подставными компаниями и мнимыми тендерами, здание было сдано в аренду за 1 млн 400 тысяч драмов в год. С 30 июня 2006 года по 26 сентября 2018 года с площадей здания горсовета, являющегося общинной собственностью, было собрано 88 млн 800 тысяч драмов, однако в бюджет мэрии было перечислено всего около 15 млн 600 тысяч драмов.