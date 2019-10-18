Пятница, 18 Октября 2019 15:49

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выступила с пояснениями, почему в СНБ уже второй день подряд вызывается отец и две дочери Грайра Товмасяна. Как сообщает пресс-служба СНБ, в ходе подготовки материалов по данному делу возникла необходимость получить разъяснения от ближайших родственников главы КС Грайра Товмасяна. Также в сообщении говорится, что впоследствии будет предоставлена дополнительная информация. Отец председателя Конституционного суда 75-летний Вардан Товмасян сегодня вновь вызван в Службу национальной безопасности.

Между тем, перед зданием СНБ Армении проходит акция протеста против действий структуры в отношении председателя КС Грайра Товмасяна и его семьи. Собралось около 50 человек, основная часть которых представители правозащитных организаций. Акция проходит по инициативе юриста, правозащитника, соучредителя НПО “Правовой путь” Рубена Меликяна. Меликян в беседе с журналистами отметил, что вовлечение СНБ в политические процессы наносит удар по ее авторитету. Что же касается обвинения в адрес главы КС в “узурпации власти” правозащитник отметил, что данные они совершенно беспочвенны.

Председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян на своей странице в соцсети Facebook выразил свою обеспокоенность по поводу того, что члены семьи Товмасяна вот уже несколько дней находятся в центре внимания силовых структур Армении. Зограбян заявил, что его обеспокоенность вызывает также тот факт, что если в стране председатель Конституционного суда остается беззащитным, то и все другие граждане также в находятся в опасности. Зограбян выразил готовность взять на себя функции адвоката семьи Товмасянов.

Отметим, что 17 октября пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян сообщила корреспонденту АрмИнфо о том, что сотрудники Специальной следственной службы осуществили следственные действия в Конституционном суде и центральном офисе бывшей правящей РПА.

Напомним, Специальная следственная служба возбудила уголовное дело о захвате государственной власти группой лиц на основании заявления независимого депутата Национального Собрания Армении Армана Бабаджаняна. Дело возбуждено по статье 300 УК РА (захват власти посредством применения насилия или угрозы применения насилия, а также присвоение полномочий президента, председателя Национального собрания, правительства или Конституционного суда методами, не предусмотренными Конституцией). Заявление депутата касается законности председательства главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна в данной должности. Депутат в своем сообщении в Генпрокуратуру отметил, что Товмасян допустил нарушения закона при вступлении на эту должность в 2018 году. То есть депутатские полномочия Товмасяна были прекращены без соответствующего заявления, на основании несуществующего обоснования тогдашним председателем НС. Согласно Бабаджаняну, депутатские полномочия не могут быть прекращены по несуществующим обоснованиям.

Представители аппарата Защитника прав человека Армении накануне обсудили с сотрудниками Службы национальной безопасности вопросы, связанные с приглашением отца и дочерей главы Конституционного суда Грайра Товмасяна в СНБ и их прав. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Армении.