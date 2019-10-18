Пятница, 18 Октября 2019 15:47

АрмИнфо.Совет "Лазаревского клуба" считает своим долгом отреагировать на подстрекательскую кампанию официальных лиц и отдельных граждан Азербайджана, развязанную в ряде СМИ в связи с выступлением нашего коллеги - председателя Оргкомитета по созданию клуба, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина на Международном Форуме друзей Арцаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира" состоявшегося 11 октября этого года в Степанакерте.

Так, в сообщении "Лазаревского клуба", поступившем в АрмИнфо, в частности говорится: "Мы не собираемся вступать в пустую полемику с представителями политических сил, целью которых является подрыв отношений России с Арменией. Агрессивная и непозволительно хамская риторика, угрозы и запугивания в адрес депутата Государственной Думы России К.Ф. Затулина, которую используют в азербайджанских СМИ, свидетельствует об уровне культуры авторов этих заказных статей. Стилистика выпущенных материалов, в которых откровенно лгут и передергивают слова Затулина, не выдерживает никакой критики. Истерия наглядно свидетельствует об отсутствии аргументов у оппонентов, которые не желают мира народам России, Армении и Азербайджана. Ни одного факта, ни одного правдивого слова - вот что характеризует все материалы, как по команде выпущенные в ряде СМИ сразу после визита Затулина в Арцах. На этом фоне возникает закономерный вопрос - почему аналогичную реакцию у азербайджанской стороны не вызвал визит в Нагорный Карабах представителей Франции, Германии или США? Ответ очевиден - налицо политика двойных стандартов и заискивание перед западными партнерами".

В тоже время в заявлении указывается на то, что любой, кто ознакомится со стенограммой выступления Затулина, способен непредвзято разобраться в том, что его слова о совести и справедливости, без которых невозможно решение судьбы Нагорного Карабаха - это общепризнанные всеми принципы. "В числе которых, и право народов на самоопределение - то самое право, которое никто не сможет отобрать у народа Арцаха. Россия всегда выступала за мирное разрешение любых конфликтов, тем более таких сложных, как нагорно-карабахский. За то же всегда выступал и депутат Затулин. При этом он, выражая собственное мнение, никогда не присваивал себе права говорить на эту тему от имени всей России, как это сплошь и рядом делают не только его оппоненты в России, но и, как ни удивительно, представители Азербайджанской Республики", - отмечается в заявлении клуба.

Они также указали на заангажированную реакцию на миротворческую деятельность Затулина со стороны некоторых оппозиционных депутатов

Госдумы. "Без всяких подтверждений эти коллеги депутата бросаются отказывать ему в праве выступать на тему карабахского

урегулирования, утверждая, что его позиция не разделяется Государственной Думой и даже российским государством вообще. С какой стати? Их не устраивает призыв Затулина к миру или <справедливому решению карабахского конфликта>, о чем Затулин говорил в Степанакерте? Где они нашли отрицание этого в позиции России как посредника? И когда и кто в Государственной Думе голосовал за ту или иную версию карабахского урегулирования? Шквал озлобленных нападок на Затулина в политизированных СМИ говорит о том, что усилия членов "Лазаревского клуба" по формированию справедливых предпосылок для мирного разрешения нагорно- карабахского конфликта не остаются незамеченными. Созданный неравнодушными людьми Клуб не изменит своих целей. Мы также не намерены вбивать клин в российско- азербайджанские отношения. Наша общая задача - путем широкой общественной дискуссии найти совместные пути выхода из затяжного и болезненного кризиса, чтобы народы Кавказа обрели на долгие годы мир, стабильность и уверенно смотрели в будущее. Сохраняем надежду, что наши благие мысли и дела обретут должное понимание и поддержку среди людей здравого смысла в Армении и в Азербайджане. Оголтелая кампания в медиа-пространстве против российского политика, депутата и нашего коллеги Константина Федоровича Затулина доказывает злободневность проблем объективности СМИ в освещении событий. Тема "Российско-армянский диалог в актуальном социальном политическом процессе двух стран. СМИ России и Армении: откровенный разговор" станет ключевой для третьего заседания <Лазаревского клуба>, который состоится в Ереване в первой половине декабря 2019 года", - отмечается в заявлении.

Напомним, что с критикой в адрес Константина Затулина за речь в Арцахе выступил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он, в частности сказал: "Это личная позиция, личная точка зрения Константина Федоровича Затулина, которую государство, Государственная Дума совершенно точно не разделяет. То есть это не государственная позиция. Я как глава стараюсь всем членам нашего Комитета привить мысль, что их задача - привносить дружбу и согласие между странами, входящими в СНГ, а не вносить разноголосицу, с одними странами наводить мосты, а с другими ссориться. Это не наша задача. Но вот почему-то иногда депутат у нас такое себе позволяет, все потому, что закон дает ему такое право, и его поправить никто не может, даже самые высшие лица страны. Вместо того, чтобы вносить мир и согласие во взаимоотношения России, Азербайджана, Армении, делаются такие заявления, и ими вряд ли добавишь в наши отношения мира".