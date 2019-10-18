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АрмИнфо. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян будет руководить Мальтийским филармоническим оркестром.
Как пишут российские СМИ, Мальтийский филармонический оркестр в рамках тура <Объединение культур>, даст четыре концерта в Москве. Кроме мальтийского музыкального коллектива в концертах примут участие звезды мировой классической сцены.
Предстоящий тур организован Европейским фондом поддержки культуры
совместно с МФО, в партнерстве с Ассоциацией поддержки культурных
инициатив и проходит под патронатом президента Мальты. Все
выступления пройдут при поддержке Мальтийского управления по туризму.
21 ноября в московском концертном холле <Зарядье> состоится выступление знаменитого мальтийского тенора и звезды мирового класса
- Джозеф Каллея.
Дирижировать Мальтийским филармоническим оркестром на сцене <Зарядья> будет заслуженный артист России и художественный руководитель и директор Национального академического театра оперы и балета Армении имени А. Спендиаряна Константин Орбелян.
Светлановский зал Международного московского дома музыки примет Мальтийский филармонический оркестр 23 ноября. Здесь прозвучит скрипка одного из самых выдающихся молодых музыкантов современности, победителя Конкурса имени королевы Елизаветы, в восьмилетнем возрасте выступившего на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 1998 года в Японии, популяризатора классической музыки Рэя Чен.
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|Принимая во внимание тот факт, что октябрь в нашей стране месяц информационных технологий, и тема эта более чем актуальна, IDBank запускает кампанию информационной безопасности для своих клиентов.
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|Судьи КС выступили с заявлением, в связи с ситуацией сложившейся вокруг Грайра Товмасяна и членов его семьи
|Министр ЧС Армении: Первоочередной задачей правительства и парламента должны стать механизмы, по смягчению воздействия рисков стихийных бедствий
|Мэр Дилижана, возможно, пустился в бега
|Полицейский, пострадавший в ночь на 16 октября в Ереване при задержании преступников выписан из больницы
|Тед Лиу в прямом эфире CNN призвал США признать Геноцид армян
|Перед зданием СНБ Армении проходит акция протеста против действий структуры в отношении председателя КС Грайра Товмасяна и его семьи
|Совет "Лазаревского клуба" вступился за Затулина и обвинил некоторых российских депутатов в ангажированности
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Словении
|Банк ВТБ (Армения) до декабря 2020 года приступит к выпуску карт <МИР>
|Полиция Армении разбирается по поводу "выбивания показаний" против экс-главы СНБ у продавца цветов
|Сергей Смбатян будет руководить Мальтийским филармоническим оркестром
|Эксперт: В ближайшее время на суд общественности будет представлен законопроект о реформе избирательной системы
|Банк ВТБ (Армения) переходит на процессинговую систему компании <МультиКарта>
|В Брюсселе подписано решение об утверждении Списка Арбитров в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС
|В штаб-квартире ЮНЕСКО пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Комитаса и Туманяна
|Главный тренер сборной Армении подал в отставку
|Тюрколог: То, что Алиев впервые предъявил Армении территориальные претензии, основываясь на пантюркизме, не случайно
|Гуманитарная миссия Армении в Сирии передала военному госпиталю Алеппо медпринадлежности
|В парламенте Армении проходят слушания по проекту поправок в конституционном законе "О партиях"
|Cпасатели потушили пожары на травяных участках, охватывающих около 400 га республики
|Прогноз: Трансформация ситуации вокруг Сирии в прямую угрозу Армении не исключена
|Новогодний сюрприз: Известный сербский музыкант Горан Брегович выступит с концертом на площади Республики
|Из-за строительных работ участок Горис-Капан (8-14 км) закрыт для грузовых автомобилей
|Ереван напомнил Мамедъярову: "Казанский документ" по урегулированию карабахского конфликта отклонил именно Азербайджан
|В УИУ <Армавир> скончался заключенный
|Принимаемые нами сегодня решения послужат безопасности страны - Никол Пашинян проводит внеочередное заседание Совета Безопасности Армении.
|Новое соглашение по «Брекзиту»: о чем договорились ЕС и Великобритания
|АНКА призвал США поддержать демократические процессы в Армении
|ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу до конца текущего года
|Административный суд разрешил Lydian Armenia работать, удовлетворив иск против Управления по охране природы и недропользованию
|Пенс: Турция согласилась на перемирие в Сирии
|Правительство Японии заинтересовано в укреплении отношений с Арменией
|Давид Тоноян встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии
|Армения избрана членом Совета по правам человека ООН
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 18 октября
|Инспекционный орган продовольственной безопасности по итогам проверок выявил ряд нарушений в четырех школах Арташата
|Константин Затулин ответил на травлю в свой адрес за посещение Нагорного Карабаха
|Захарова представила позицию российского МИД в связи с визитом Затулина в Арцах
|Программа строительства Амулсарского рудника нуждается в дополнительной проверке, или, по крайней мере, в разъяснениях - Эрик Григорян
|Отца и дочерей главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна вызвали в СНБ
|Захарова: В вопросе урегулирования карабахской проблемы Россия занимается своей посреднической ролью максимально конструктивно
|Ардшинбанк по итогам 9-ти месяцев 2019г нарастил чистую прибыль на 76% годовых - до $17.5 млн
|В парламентскую комиссию по расследованию событий апрельской войны будет приглашен советник премьер-министра Армении Аршак Карапетян
|Сэкономили, несмотря на то, что имели право не экономить: Из озера Севан забрали на 30 млн куб.м меньше воды
|Ключевой свидетель по делу о смерти бывшего начальника полиции Армении покинул страну
|Блогер Лапшин советует не впадать в эйфорию по поводу прихода Ryanair, но рынок дорогих перевозок давно нуждался в таком игроке
|Министр окружающей среды Армении не может гарантировать 100%-ую безопасность Техутского рудника
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