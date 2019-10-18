Пятница, 18 Октября 2019 14:40

АрмИнфо. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян будет руководить Мальтийским филармоническим оркестром.

Как пишут российские СМИ, Мальтийский филармонический оркестр в рамках тура <Объединение культур>, даст четыре концерта в Москве. Кроме мальтийского музыкального коллектива в концертах примут участие звезды мировой классической сцены.

Предстоящий тур организован Европейским фондом поддержки культуры

совместно с МФО, в партнерстве с Ассоциацией поддержки культурных

инициатив и проходит под патронатом президента Мальты. Все

выступления пройдут при поддержке Мальтийского управления по туризму.

21 ноября в московском концертном холле <Зарядье> состоится выступление знаменитого мальтийского тенора и звезды мирового класса

- Джозеф Каллея.

Дирижировать Мальтийским филармоническим оркестром на сцене <Зарядья> будет заслуженный артист России и художественный руководитель и директор Национального академического театра оперы и балета Армении имени А. Спендиаряна Константин Орбелян.

Светлановский зал Международного московского дома музыки примет Мальтийский филармонический оркестр 23 ноября. Здесь прозвучит скрипка одного из самых выдающихся молодых музыкантов современности, победителя Конкурса имени королевы Елизаветы, в восьмилетнем возрасте выступившего на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 1998 года в Японии, популяризатора классической музыки Рэя Чен.