Пятница, 18 Октября 2019 14:36

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) переходит на процессинговую систему российской компании <МультиКарта>. Соглашение о намерении сотрудничества 17 октября в ходе пресс- конференции подписали Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин и Генеральный Директор ООО <МультиКарта> Кирилл Свириденко.

Иван Телегин отметил, что выбор процессинговой системы <МультиКарты> обусловлен в частности тем, что, согласно стратегии, до 2022 года ВТБ намерен обеспечить весомый рост бизнеса, в том числе карточного. И в этом плане, по его словам, компания <МультиКарта> соответствует требованиям банка, в том числе с точки зрения развития новых технологий. <Поэтому выбор крупнейшей процессинговой компании в РФ неслучайный, поскольку <МультиКарта> соответствует нашим амбициям и желаниям в росте карточного бизнеса>, - сказал глава Банка ВТБ (Армения). Вместе с тем, он добавил, что российский банк ВТБ обслуживается также компанией <МультиКарта>, технологии которой являются передовыми. <Думаю, что не только для Банка ВТБ (Армения) это существенный плюс в развитии, но и для всей банковской системы Армении. Все эти новшества, которые мы сможем привести в Армению с помощью компании <МультиКарта> очень позитивно скажутся на всех участниках рынка и Банке ВТБ (Армения) в первую очередь>, - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, Иван Телегин отметил, что не видит рисков в переходе на процессинговую систему компании <МультиКарта>, поскольку предложенные партнерами технологии существенно превышают возможности собственного процессингового центра. <Так называемая "катастрофоустойчивость" составляет 99,9%. Практически это абсолютное значение. Поэтому, здесь, мы видим снижение рисков>, - подчеркнул он. К сказанному глава Банка ВТБ (Армения) добавил, что с переходом на процессинговую систему <МультиКарта> все картодержатели получат дополнительные услуги, что повысит конкурентоспособность банка и возможности по обслуживанию клиентов. Вместе с тем, как заметил он, это приведет к увеличению клиентской базы, повышению качества сервиса, увеличению доходности бизнеса.

В этой связи гендиректор ООО <МультКарта> Кирилл Свириденко добавил, что на сегодняшний день для банков иметь собственный процессинговый центр, который способен поддержать все современные технологии платежей, является дорогим удовольствием. По его словам, даже небольшие банки, которые имели собственные процессинговые системы, начинают понимать, что услуги процессинга лучше поручить специализированным компаниям. <Надеемся, что сотрудничество позволит усилить технологическое оснащение платежной сети, в частности банкоматов, интернет-банкинга, бесконтактных оплат, и сделать их более удобными. Идей у нас очень много и опыта тоже. Надеюсь, что через несколько лет все это превратиться в реально работающую удобную инфраструктуру Еревана и всей Армении, в том числе для туристов, которых становится все больше и больше>, - сказал К. Свириденко.

Отметим, что ООО "МультиКарта" - российская компания, оказывающая услуги банковского процессинга и сервиса более 25 лет. Компания предоставляет современные сервисы для бизнеса: процессинг, персонализацию банковских карт, эквайринг и многие другие, используя передовые отечественные и зарубежные технологии, так и собственные уникальные разработки. "МультиКарта" является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК <Мир>, сертифицирована по международному стандарту PCI DSS. Компания обслуживает более 60 российских и зарубежных банков. На обслуживании <МультКарта> находится 50 млн. карт, 25 тыс. банкоматов, 250 тыс. POS-терминалов и 10 тыс. предприятий интернет-коммерции. В июле 2019 года компания <МультиКарта> получила статус официального процессора системы UnionPay и этим китайская платежная система UnionPay International (UPI) подтвердила право компании "МультиКарта" на обслуживание эмиссионных и эквайринговых программ банков-участников системы. Этот статус подтвержден соответствующим сертификатом и включает поддержку четырех направлений: обслуживание платежного шлюза, эквайринга (POS), банкоматов (ATM) и программ электронной коммерции. По данным 19-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВTБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт Visa и MasterCard, а также по объему банкоматных транзакций, занимая 2-ую позицию по общему объему пластиковых транзакций и числу банкоматов. На 1 апреля 2019 года у банка насчитывалось 379,2 тыс. карт, из коих 234,1 тыс. MasterCard и 145,1 тыс. Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка превысил по итогам 2018 года 278.3 млрд. драмов, из коих 253.3 млрд драмов - банкоматные транзакции, а 8.9 млрд. драмов - интернет-транзакции. Число банкоматов Банка ВTБ (Армения) составляет на 1 апреля 2019 года 170, из коих 80 установлены в столице и 90 в областях Армении. Из этих банкоматов 15 оснащены функцией cash-in.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство, причем, как по их общему числу, так и по региональным подразделениям.