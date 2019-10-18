Пятница, 18 Октября 2019 14:35

АрмИнфо.По итогам второго заседания Комитета партнерства по вопросам торговли РА-ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом, прошедшего 17 октября в Брюсселе, подписано решение об утверждении Списка Арбитров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Армении, были утверждены также и Функциональные заключения по вопросам, обсужденным в ходе заседания.

Сопредседателями заседания являются с армянской стороны - заместитель министра экономики РА Варос Симонян, с европейской - начальник отдела Генеральной дирекции торговли Европейской комиссии Педрос Сурмелис.

В ходе заседания стороны обсудили мероприятия, которые будут реализованы в рамках сотрудничества по вопросам торговли в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, и соответствующие дорожные карты в следующих сферах: торговля товарами, таможенная сфера, технические барьеры для торговли, санитарные и фитосанитарные мероприятия, торговля услугами, обоснование и электронная торговля, текущие платежи и движение капитала, интеллектуальная собственность, государственные закупки, торговля и стабильное развитие, конкуренция, прозрачность, разрешение споров.

Обсуждены также процессы, связанные с защитой товарных знаков "Шампанское" и "Коньяк", закрепленных статьей 237 Соглашения, ход реализации положений Соглашения и дальнейшие работы в этом направлении, а также представлены итоги состоявшегося накануне заседания Подкомитета географических указаний Армения-ЕС и достигнутые договоренности.

В повестку дня были включены также и вопросы, касающиеся развития в

сфере торговли и инвестиций, мониторинга ЕС в рамках льготного режима

торговли GSP+, новых возможностей реализации Соглашения,

сотрудничества в рамках ВТО, а также другие вопросы двустороннего

сотрудничества Армения-ЕС.

Напомним, что 24 ноября 2017 года между Республикой Армения и Европейским Союзом было заключено Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, основные положения которого временно вступили в силу с 1-го июня 2018 года.

Согласно статье 240 Соглашения был создан Подкомитет по географическим указаниям, заседания которого проводятся не реже одного раза в год на основании предварительной двухсторонней договоренности. Комитет по партнёрству был создан согласно статье 363 Соглашения. Заседания проводятся не реже одного раза в год на основании предварительной двухсторонней договоренности.