Пятница, 18 Октября 2019 12:42

АрмИнфо.15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе 7-го Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку озвучил претензии на территорию Армении."Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур - древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира", - заявил Алиев.

"Именно пантюркистские нотки в данном заявлении могут вызывать определенное беспокойство. В целом, подобные заявления Алиева нам привычны. И данное заявление рассматриваться в качестве реальной угрозы Армении не стоит. Насколько я понимаю, речи Алиева, в целом, отражают суть и логику бакинских обсуждений в ходе данного саммита. Могу предположить, что на этот раз они получили политическое, пантюркистское направление", - подчеркнул академик.

При этом, в целом, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, по оценкам Сафрастяна, четко выраженные военно-политические цели не преследует. В основном на его заседаниях обсуждаются вопросы экономического, культурного и научно- образовательного характера. Комментируя бакинские заявления турецкого президента Эрдогана также пантюркистской направленности, тюрколог охарактеризовал их как очередное свидетельство использования Турцией и Азербайджаном Совета сотрудничества тюркоязычных государств как площадки диктовки собственной воли остальным тюркоязычным странам: Казахстану, Узбекистану и Киргизии.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян также охарактеризовала последние заявления Алиева как очередные претензии на территорию Армении, в этот раз акцентированные на пантюркизме. "Искаженные представления Азербайджана и Турции о региональной безопасности, основанные на расизме и дискриминации, препятствуют мирному урегулированию конфликтов, способствуя нестабильности в регионе и за его пределами. Все это для нас делает очевидным первоочередность обеспечения безопасности армянского народа в регионе", - заявила Нагдалян