Пятница, 18 Октября 2019 12:39

АрмИнфо. Гуманитарная миссия Армении в Сирии при взаимодействии с Генконсульством РА в Алеппо 17 октября передали военному госпиталю Алеппо медицинские принадлежности.

Как сообщает Центр гуманитарного разминирования, руководство венного госпиталя выразило благодарность армянским врачам не только за предоставленные принадлежности, но и за ежедневное врачебное содействие, которое они оказывают в армянском доме престарелых, а также в ряде медучреждений.

По словам начальника военного госпиталя, генерала Фаэза аль-Аюби, армянские и сирийские врачи работают вместе, чтобы помочь пострадавшим от войны. "Наши армянские партнеры ежедневно с человечностью, гуманностью и профессионально оказывают помощь сирийскому населению. Мы высоко ценим тот факт, что армяне поддержали нас в этот сложный период", - отметил он.

Директор госпиталя поблагодарил власти Армении, а также органы здравоохранения за их постоянную поддержку.