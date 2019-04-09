Вторник, 9 Апреля 2019 11:41

АрмИнфо.9 мая в день Великих Побед в Ереване состоится шествие "Бессмертный полк".

Как сообщают организаторы мероприятия, для Армении 9 мая тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах. Поэтому для армян проведение акции "Бессмертный полк" именно в этот день особенно важно.

Организаторами акции являются Патриотическая Общественная Организация "Бессмертный полк Армении" совместно с Министерством обороны РА.

В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, Министерство Обороны РА, дипломатические представительства стран СНГ в Республике Армения, духовенство ААЦ, представители общественных организаций, ведущих компаний, действующих в Армении, студенты и школьники.

"Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Армении уже в четвертый раз. Шествие стартует 9 мая в 13:00 от здания Оперы (со стороны памятника Араму Хачатуряну). Для участия в акции, распечатки и увеличивания фотографий, изготовления штандартов необходимо обратиться в фотостудию Юпитер (ул. Маршала Баграмяна 21, тел. (010) 588814). Участвуйте в шествии с портретами своих героев, сохраните нетускнеющую память о каждом из них!", - говорится в сообщении организаторов акции.