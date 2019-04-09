Вторник, 9 Апреля 2019 11:05

АрмИнфо.Армянский всеобщий благотворительный союз (АВБС) Армения при поддержке благотворительного фонда “Фрутфул Армения” расширяет свою программу “Женщины предприниматели”, делая ее доступной также для женщин Арцаха. Осуществление программы в Армении началось в 2017 году в рамках проекта АВБС Армения “По расширению прав и возможностей женщин” с целью содействия расширению и полноценной реализации возможностей женщин во благо армянского народа.

“Развитие любой страны в значительной степени обусловлено инвестициями в разные экономические секторы и ее экономической активностью. Основание предприятий, создание новых рабочих мест, стимулирование экспорта являются теми основными инструментами, которые помогают созданию добавленной стоимости и развивитю экономики. По этой причине мы с радостью готовы присоединится к этой инициативе АВБС и способствовать углублению знаний и навыков деловых женщин Арцаха в области финансов и предпринимательства”, - сказал Хорхе Дел Агила Эрнекян, член Совета фонда “Фрутфул Армения” и Совета ЗАО “Конверс банк”, добавив, что участие в программе это еще одна возможность для более действенного и результативного вовлечения армянских женщин в столь благородном деле как развитие народного хозяйства.

Запуск программы АВБС “Женщины предприниматели” (которая включает три этапа – образование, предоставление грантов и профессиональное направление) при поддержке фонда Фрутфул Армения намечается в июне текущего года.

По убеджению президента АВБС Армения и члена Центрального правления АВБС Вазгена Якубяна, армянское общество сможет двигаться вперед и процветать только в случае укрепления потенциала женщин и оценки их роли. “Экономическая независимость поможет женщинам улучшить свои способности и умение принимать грамотные решения за счет их полного и равного участия в самых разных областях”, отметил Якубян.

Участники курса по развитию предпринимательских навыков, разработанный совместно с отделом Непрерывного образования Американского Университета Армении получат возможность ознакомиться со всеми основами финансов и предпринимательского дела, необходимые армянским женщинам-предпринимателям для реализации своих бизнес идей и их усешного развития. Всем участникам курса будет предоставлен шанс подать заявку на небольшой денежный грант, возможность получать бизнес-консультации в течение одного года, а также возможность установки ценных связей для дальнейшего профессионального и делового развития.

Основанный в 1906 г., Армянский всеобщий благотворительный союз (АВБС) является крупнейшей в мире армянской некоммерческой организацией. АВБС, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, сохраняет и поддерживает армянскую идентичность и наследие посредством образовательных, культурных и гуманитарных программ, ежегодно охватывая более 500 000 армян со всего мира. Для получения дополнительной информации об АВБС и его деятельности по всему миру, пожалуйста, посетите сайт www.agbu.org. С деятельностью АВБС в Армении можете ознакомиться на сайте www.agbu.am .

Аргентинский предприниматель-благотворитель армянского происхождения Эдуардо Эрнекян основал фонд “Фрутфул Армения” в 2011 году. С помощью фонда в Армении и в Арцахе были осуществлены проекты общей стоимостью почти в 8 миллион долларов США, специально разработанные для развития сфер экономики, здравоохранения, образования и других структур. Также в рамках программы “НУР” более 10.500 компьютеров были переданы в дар школьникам Арцаха, а для учителей и школьников были организованы переподготовительные курсы и консультации по разным вопросам.