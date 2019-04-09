Вторник, 9 Апреля 2019 11:01

АрмИнфо.Директор СНБ РА Артур Ванецян, в рамках визита в Степанакерт, встретился с коллегой из Арцаха Самвелом Шахраманяном, и между службами национальной безопасности двух армянских государств было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ РА, в рамках визита в Арцах директор СНБ встретился с президентом Арцаха Бако Саакяном, с которым были обсуждены вопросы, относящиеся к службам безопасности РА и НКР, намечены дальнейшие действия.

В рамках визита делегация, возглавляемая Директором СНБ РА Артуром Ванецяном, приняла участие в церемонии освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте.

Церемония освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы была проведена Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым, после чего он совершил первую литургию.