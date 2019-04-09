Вторник, 9 Апреля 2019 09:53

АрмИнфо. Не стало Арутюна Вагановича Давтяна – человека, чей подвиг сводился к простому стремлению быть полезным своей стране. Завершив свой жизненный путь в 65 лет, он был похоронен в мемориальном комплексе “Ераблур”.

Арутюн Давтян никогда не бил себя в грудь, не требовал оценки его заслуг перед родиной, и никогда не ждал компенсаций за потерянное здоровье. Между тем, люди в возрасте помнят один из его подвигов, когда 9 мая 1992 года, будучи сбитым азербайджанским Су-25, он смог посадить горящий самолет в Сисиане, и, тем самым, спас жизни 32 человек.

“9 мая 1992 после вылета из аэропорта Степанакерта самолет Як-40 N87532 под управлением КВС Арутюна Вагановича Давтяна был атакован Су-25 азербайджанских ВВС. Арутюнян пытался увести самолет и скрыться на высоте 5 тыс метров в облаках. Но безуспешно. В результате атаки загорелось правое крыло. Экипаж совершил аварийную посадку без выпуска шасси и закрылков в аэропорту Сисиана, который не оборудован для ночных полетов. В результате посадки самолет получил значительные повреждения, разломился напополам и сгорел. На борту находились 25 пассажиров, которые не пострадали благодаря самоотверженным и грамотным действиям ВКС и экипажа”, - говорилось в официальных документах.

За тот полет командир экипажа был удостоен Боевого Креста второй степени, получив ушиб шейного позвонка, компрессионный перелом четвертого позвонка, ушиб спинного мозга, что сделало его инвалидом второй группы.

В 1988 году во время Спитакского землетрясения Арутюн перевозил грузы помощи в зону бедствия. Во время войны он совершал систематические вылеты из Еревана в Степанакерт, перевозя оружие и боеприпасы для бойцов Армии самообороны Нагорного Карабаха. Ранее он вспоминал, как однажды вместо 40 снарядов для “Града” загрузил под свою ответственность вдвое больше, и довез. Правда, тогда ему пришлось увертываться от преследования азербайджанского боевого самолета. Посадил он тогда свою машину с большим трудом, но все же выполнил задание.

Говорят, помните о живых, об усопших позаботится Всевышний. Между тем, при жизни Арутюн Ваганович был незаслуженно забыт. Проживая со своей семьей в небольшом квартирном общежитии аэропорта “Звартноц”, он никогда ничего не требовал, а власти никогда ничего не предлагали. Между тем, подвиг, на который он пошел ради спасения армянского самолета и бойцов, сделал его инвалидом, а пенсии он лишился, когда прекратили свое существование “Армянские авиалинии”.

Да, пилот был награжден медалью “За отвагу”, но только лишь об отваге шла речь? С 1992 года у Арутюна начались хождения из больницы в больницу. На нервной почве открылась язва двенадцатиперстной кишки, стало пошаливать сердце – он перенес несколько инфарктов. Пока существовали “Армянские авиалинии”, Арутюн получал пенсию по инвалидности, после банкротства компании он лишился и этого, нуждаясь в дорогостоящих лекарствах и в нормальном уходе.

Абсурдно, но факт: герой сводил концы с концами, не имея средств к существованию. Он тихо - молча пробовал жить, не требуя от родины оценки своих заслуг. В его скромной квартире продолжают тикать обгоревшие с того самого самолета часы, словно напоминая нам всем о памяти, о честности в отношении тех, кто своими подвигами приближал час победы. Жаль, что эти часы не отмеряют человеческое равнодушие и неумение ценить людей при жизни.