Вторник, 9 Апреля 2019 01:43

АрмИнфо. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник масштабные переговоры и встретились с ведущими представителями деловых кругов двух стран. Сообщает ТАСС.

Лидеры отметили, что в основном обсуждали экономическую тематику. По словам президента РФ, переговоры были деловыми и конкретными, но и без споров обойтись не удалось. Однако, несмотря на все сложности, стороны продолжают совместно активно работать "с хорошим результатом", сказал Путин.

Помимо экономики, Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии. Эта тема традиционно присутствует в повестке дня российско-турецких отношений. Президент Турции подчеркнул намерение Анкары продолжать вместе с Москвой борьбу с террористами в Сирии.

Работать над сбалансированностью

Открывая переговоры, президент РФ отметил высокие темпы роста взаимной торговли, которые достигли 15%, а в абсолютном исчислении выросли до $25 млрд. Путин указал, что страны реализуют ряд крупных проектов, в том числе строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", морская и наземные части которого были состыкованы совсем недавно.

В свою очередь, президент Турции сообщил, что строительство сухопутной части газопровода продолжается по плану. Говоря об объемах взаимной торговли, Эрдоган напомнил, что ранее они с Путиным поставил цель довести этот показатель до $100 млрд.

На итоговой пресс-конференции турецкий журналист поинтересовался, почему российско-турецкий торговый баланс складывается в пользу России. По словам президента РФ, если торговый баланс и складывается в пользу России, то это не значит, что "все торговые отношения строятся в пользу России". Сотрудничество двух стран - "это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать", подчеркнул Путин.

Он указал также, что РФ остается стабильным поставщиком газа в Турцию. "У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства", - отметил Путин. Россия, добавил он, стабильно выполняет свои обязательства и по объемам, и по ценам. Это создает базовые условия для развития турецкой экономики. "Потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках", - пояснил президент РФ.

Кроме того, Путин обратил внимание на создание российско-турецкого инвестиционного фонда с общим зарезервированным капиталом €900 млн. Это позволит привлечь в совместные проекты не менее $5 млрд, сказал президент РФ.

"Отношения между нашими странами развиваются весьма активно, плодотворно и с хорошим результатом, причем, по всем направлениям", - указал он. При этом Путин высказал мнение, что для обеспечения экономического суверенитета двух стран сделано недостаточно. "Поэтому президент Турции сегодня ставил вопросы о более широком использовании национальных валют в наших расчетах", - сказал российский лидер. На его взгляд, "есть и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес".

Совет сотрудничества

Лидеры России и Турции приняли участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В своем выступлении там Путин отметил, что расширению торговли РФ и Турции могла бы содействовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере. Кроме того, по мнению президента РФ, дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать и запуск новых совместных проектов в различных отраслях экономики - промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, в секторе высоких технологий.

Особое внимание он уделил вопросам взаимодействия в энергетической сфере, которое, по его словам, "приобрело подлинно стратегический характер". Россия, отметил Путин, является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию: в 2018 году было экспортировано 24 млрд куб. м, что покрывает почти половину потребностей республики.

Кроме того, по его словам, ключевым проектом в сфере энергетики является строительство в Турции атомной электростанции "Аккую". "Запуск первого блока станции намечен на 2023 год к 100-летнему юбилею Турецкой республики. На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами, и такие потенциальные инвесторы есть", - заверил Путин.

Глава государства в ходе выступления на Совете отметил развитие гуманитарных связей. "Уверен, что расширению культурных обменов, контактов в области образования, науки и туризма будет способствовать и проведение перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, который открывается сегодня на торжественной церемонии в Большом театре", - сказал российский лидер.

Позднее лидеры двух стран встретились с представителями российских и турецких деловых кругов. На встрече президент РФ заверил, что Россия будет и впредь делать все необходимое, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя безопасно и комфортно. Путин напомнил, что Россия уже вышла на 31-е место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, всего за пять лет поднявшись на несколько десятков позиций. Эрдоган, в свою очередь, пообещал ввести всевозможные послабления для представителей российского бизнеса, которые желают инвестировать средства в турецкую экономику.

Во встрече принимали участие руководители 15 крупнейших российских компаний. С турецкой стороны присутствовали главы 20 крупнейших компаний.

Приоритет "Триумфа"

Президенты двух стран на переговорах уделили большое внимание военно-техническому сотрудничеству. Российский лидер подчеркнул, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" является приоритетом для Москвы и Анкары.

По словам Путина, в области ВТС у РФ и Турции есть и другие перспективные проекты. Он уточнил, что речь идет о поставках в Турцию современной российской продукции военного назначения. Президент РФ также заявил, что Россия и Турция "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".

Журналистов интересовало, не сможет ли повлиять мнение третьих стран на желание Анкары приобрести у Москвы ЗРС С-400. Вопрос возник в связи с активными попытками США не допустить реализации данной сделки. В ответ на это турецкий лидер подчеркнул, что приобретение у России ЗРС С-400 является суверенным правом Турции. "Если мы уже договорились и подписали этого соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него", - сказал Эрдоган.

Сирийский вопрос

Обсуждая международные вопросы, лидеры России и Турции более подробно остановились на проблеме сирийского урегулирования. Российский президент отметил энергичные усилия Москвы и Анкары для активизации внутриполитического процесса в Сирии. "Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране", - подчеркнул Путин.

По итогам переговоров он отметил, что договоренности России и Турции по Идлибу реализуются, но не так быстро, как планировалось. "Нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались. Но я считаю, что она [идлибская проблема] решаема", - сказал Путин, добавив, что движение по этому направлению есть.

По мнению главы российского государства, политический процесс в Сирии начнется после того, как будет утвержден персональный состав Конституционного комитета. Работа над ним находится в стадии согласования в ООН, сказал Путин, добавив, что соответствующую работу ведут и Россия, и Турция.

Стороны также отметили необходимость продолжения борьбы с терроризмом в Сирии. По словам Эрдогана, "Турция будет и дальше бороться с террористическими организациями в Сирии на основе взаимопонимания с Россией". "Для нас очень чувствительным регионом является Идлиб. На сегодняшний день мы предприняли все необходимые шаги и продолжим их предпринимать", - сказал он.

Турецкий лидер сообщил, что Анкара "признает [курдские отряды] "Силы народной самообороны" и [партию] "Демократический союз" террористическими группировками, которые представляют такую же угрозу для национальной безопасности Турции и всего региона, как и террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).