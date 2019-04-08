Понедельник, 8 Апреля 2019 21:20

АрмИнфо. 11 апреля в Нур-Султане состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию евразийской инициативы Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

Организаторами конференции выступают Библиотека и Фонд Первого Президента - Елбасы совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова при поддержке Администрации Президента РК, Администрации Президента Российской Федерации, министерств иностранных дел Казахстана и России, а также Министерства культуры и спорта и акимата города Нур-Султан.

«Конференция предполагает осмысление стратегического видения и направлений практической реализации идей евразийской интеграции и создания Евразийского союза, впервые высказанных Нурсултаном Назарбаевым 25 лет назад в Москве в стенах МГУ имени Ломоносова. По замыслу Нурсултана Назарбаева, данная форма интеграции должна была стать союзом равноправных независимых государств, в котором реализовывались бы государственные интересы каждой страны-участницы союза, и использовался весь совокупный потенциал с четким акцентом на экономическое сотрудничество», - сказал Айбек Смадияров.

Отметим, что спустя 20 лет идея евразийской интеграции Елбасы легла в основу создания Евразийского экономического союза, договор, о создании которого был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана. «Хотим напомнить, что 29 мая 2019 года в Нур-Султане в год 5-летия создания ЕАЭС и 25-летия идеи евразийской интеграции состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав-государств, в котором помимо глав-государств и правительств стран-членов ЕЭАС в качестве почетного гостя примет участие Елбасы Нурсултан Назарбаев», - заключил официальный представитель МИД.