Понедельник, 8 Апреля 2019 20:44

АрмИнфо. Очередное 10-е заседание регулярного диалога ЕС-Армения по правам человека состоялось в Брюсселе 8 апреля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе делегации ЕС в РА, Ереван и Брюссель коснулись готовности продолжить обеспечивать продолжение реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA).

"После последних выборов в Армении, у граждан РА серьезные ожидания по таким направления как укрепление демократии и верховенство закона, борьба с коррупцией и защита и поощрение прав человека. В соответствии с соглашением Европейский союз и Армения привержены укреплению уважения к основополагающим свободам", - отмечается в сообщении ЕС.

В ходе встречи ЕС и Армения обсудили широкий спектр вопросов, в том числе право на свободу собраний и выражения, реформирование избирательной сферы, гендерное равенство, антидискриминационная политика, реформирование сферы правосудия, реформирование пенитенциарных учреждений, а также трудового права.

"Дальнейшие изменения в законодательстве РА, касающиеся СМИ, могут повысить уровень прозрачности и плюрализма. Армения подтвердила приверженность быть последовательным в вопросе обеспечения принципа равенства всех перед законом, независимости судебной власти, а также осуществления реформ, направленных на создание эффективных механизмов сдерживания и противовеса. Была подчеркнута крайняя важность принятия в Армении закона по борьбе с дискриминацией, которая будет соответствовать международным стандартам, а также создание национального правового орган по вопросам равенства, который будет действовать при офисе Защитника прав человека. Офис омбудсмена РА предприняли положительные шаги в направлении создания круглосуточной горячей линии и формирования группы быстрого реагирования", - сообщают в ЕС.

Также подчеркивается, что Армения и ЕС обсудили разработку проекта национальной стратеги по гендерному равенству на 2019-2023 гг. Сторонами была подчеркнута важность повышения общественной информированности и стимулирования гендерного равенства, особенно посредством образования, при этом подчеркнута приверженность оказать содействие в этом направлении.

"Тесное сотрудничество между властями Армении и Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) может быть полезным. Необходимо, чтобы национальный превентивный механизм Армении посредством совершенствования своих возможностей улучил мониторинг и оценку ситуации в психиатрических учреждениях, в полиции, в пенитенциарных учреждениях и в исправительных учреждениях для несовершеннолетних. Оставаясь верным своей политике в преддверии начала диалога о правах человека, Европейский союз провел встречи и консультации с представителями армянских и международных организаций гражданского общества. По итогам диалога были разработаны Оперативные выводы с четкими действиями, которые будут отслеживаться и обсуждаться в течение следующего года", - говорится в сообщении ЕС.