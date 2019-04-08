Понедельник, 8 Апреля 2019 19:49

АрмИнфо.В рамках Фестиваля искусств в Дилижане 6 апреля Центр искусств <Гафесчян> при поддержке Beeline представил экспозицию <Мастерская>, состояющую из фотографий 10 художников современного искусства и их мастерских, отображающих ту ауру, в которой искусствоведы работают, глазами воспитанников

Центра. Как сообщает пресс-служба компании, выставка продлится до 13 апреля.

<Креативные, активные и инициативные молодые люди - это будущее нашей страны, и мы всегда рады их поддержать. Чудесно, что для талантливых молодых людей создаются такие платформы, которые предоставляют возможность двигаться вперед и развиваться в выбранной сфере>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно сообщению, Фестиваль искусств в Дилижане был основан в 2018 году учениками Международной школы Дилижана. Цель фестиваля - объединить любителей искусства вокруг различных культурных мероприятий и создать культурную сеть.

Отметим, что Beeline сотрудничает с Центром искусств Гафесчян с 2011 года. Регулярно при поддержке Beeline проходят детско-юношеские, семейные и другие образовательные программы, направленные на эстетическое воспитание детей и молодежи.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".