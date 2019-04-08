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АрмИнфо. В рамках совместного двустороннего батальонного тактического учения на межвидовом полигоне Баграмян с подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении проведены боевые стрельбы в едином разведывательно-ударном контуре.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), стрельбы проходили под руководством командира российской военной базы полковника Владимира Елканова с командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал- майора Тиграна Парванянома.
При выполнении учебно-боевых задач было задействовано более 20 истребителей МиГ-29, штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Поражение целей условного противника в горной местности осуществлялось из боевых машин, танков, артиллерии и зенитными ракетными комплексами, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией.
Расчеты БЛА обеспечили обнаружение целей и корректировку их поражения в режиме реального времени. В совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении на полигоне Баграмян привлечено около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ и беспилотные летательные комплексы.
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|Глава Высшего судебного совета: Коррупция в судебной системе уже исключена, но отдельные случаи "карманных краж" все еще есть
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|Представители Ульяновского и Тульского патронных заводов рассматривают возможности основания СП в Армении
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|Никол Пашинян: После перемен, произошедших в Армении, для нас огромное значение имеет полная независимость судебной системы
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|Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан и гитарист Black Sabbath Тони Айомми отметят в Ереване 30-летие проекта Rock Aid Armenia
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 27-й годовщиной резни в Мараге
|Президент Туркменистана принял руководителя Международной федерации самбо
|Обсуждения в итальянском парламенте резолюции по Геноциду армян вызвали гнев Анкары: Посол Италии вызван в турецкий МИД
|Заместителем руководителя аппарата премьер-министра назначен Саргис Торосян
|Экс-премьер Арцаха в качестве шагов по гуманитарному взаимодействию между армянской и азербайджанской сторонами предлагает перезапустить Степанакертский аэропорт
|ANCC: Руандийские тутси перенесли большие страдания
|Гагик Царукян: Выступление трансгендера в парламенте было провокацией, направленной против партии "Процветающая Армения"
|В Лос-Анджелесе прошла молчаливая акция протеста в память жертв Геноцида армян 1915 года
|Ардишбанк улучшил условия ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым семьям>
|В рамках саммита Франкофонии в Ереване 11 апреля пройдет праздничный гала-концерт
|Президент на встрече с армянской общиной Португалии: Я уверен, что каждый из вас в один прекрасный день вернется в Армению
|Ереван в ответ на заявление послов-ЕС призвал международных партнеров проявить большее уважение и чувствительность к армянскому обществу
|ООН выразила обеспокоенность в связи ростом случаев ненавистнических высказываний в отношении ЛГБТ-активистов в Армении
|Депутат от <Процветающей Армении>: Не все люди в РА должны иметь равные права
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 10-го апреля
|Прокуратура возбудила дело по факту незаконного сноса памятника культуры
|Организация: В период с 2014-2016 годы в Армении было незаконно вырублено 3000 деревьев
|Эксперт: Армянские СМИ и интернет нуждаются не в контроле, а в цивилизованном регулировании
|Делегация ЕС и посольства стран Евросоюза в Армении недовольны <проявлениями ненависти в отношении ЛГБТ- сообщества>
|Аналитик: Превращение Арцаха в проблему присутствия внешних сил реально настолько же, насколько в отношении Лори или Ширака
|В Конгрессе США представлена новая резолюция по Геноциду армян
|Линн Трейси убеждена - Армению ожидают хорошие времена: Посол США представила короткий видеоотчет о своей деятельности
|Лилия Шушанян назначена заместителем министра территориального управления и развития Армении
|Премьер-министр: В новой Армении нет никакого давления на СМИ
|Никол Пашинян: Фракция "Процветающей Армении" должна определиться с соответствием занимаемой Наирой Зограбян должности
|Парламентская комиссия по обороне отклонила два законопроекта о внесении изменений в порядок службы в армии
|Габриел Балаян: Минобороны Армении активно занимается увеличением атакующих сил ВС
|Любомир Метнар: Чехия не продавала вооружения Азербайджану
|Любомир Метнар: В Чехии выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта
|Пашинян: Я начал переговоры по Карабаху не с той точки, на которой остановился Саргсян, а со своей собственной - новой точки
|9 мая в день Великих Побед в Ереване состоится шествие "Бессмертный полк"
|АВБС Армения и Фрутфул Армения объединяют усилия для запуска программы “Женщины предприниматели” в Арцахе
|Никол Пашинян 10-11 апреля посетит Страсбург
|СНБ Армении и Арцаха заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
|Он приближал час нашей победы
|Иран включил ВС США на Ближнем Востоке в список террористических организаций
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