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 Понедельник, 8 Апреля 2019 19:42
Марианна Мкртчян

Подразделения ВС Армении и 102-й РВБ провели боевые стрельбы в едином разведывательно-ударном контуре

Подразделения ВС Армении и 102-й РВБ провели боевые стрельбы в едином разведывательно-ударном контуре

АрмИнфо. В рамках совместного двустороннего батальонного тактического учения на межвидовом полигоне Баграмян с подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении проведены боевые стрельбы в едином разведывательно-ударном контуре.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), стрельбы проходили под руководством командира российской военной базы полковника Владимира Елканова с командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал- майора Тиграна Парванянома.

При выполнении учебно-боевых задач было задействовано более 20 истребителей МиГ-29, штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Поражение целей условного противника в горной местности осуществлялось из боевых машин, танков, артиллерии и зенитными ракетными комплексами, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией.

Расчеты БЛА обеспечили обнаружение целей и корректировку их поражения в режиме реального времени. В совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении на полигоне Баграмян привлечено около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ и беспилотные летательные комплексы.

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