Понедельник, 8 Апреля 2019 18:52

АрмИнфо. В Прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту продажи в 2008 году общественной территории в административном округе Давидашен по цене ниже рыночной.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 6 октября 2008 года, согласно протоколу об аукционе по приватизации и решению главы административного округа Давидашен, 8 октября территория, являющаяся собственностью округа, составляющая 845.7 квМ, согласно договору " Об аукционной купле-продаже", была отчуждена по сумме 33.000 драмов за 1 квМ, что гораздо ниже рыночной стоимости общей территории в 2008 году на 18.000.000 драмов.

По факту Прокуратура возбудила уголовное дело по 308 статье УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями).

Отметим, что до мая 2008 года общину Давидашен возглавлял Сурен Гукасян, а с мая зять экс-главы Полиции РА Артур Геворкян, который впоследствии стал депутатом от бывшей правящей Республиканской партии.