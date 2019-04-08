Понедельник, 8 Апреля 2019 18:37

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 9 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 подъезды 1-5 жилого дома 47 на ул. Хоренаци, жилой дом 29

на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

жилой дом 5Б на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на пр. Маштоца,

жилые дома 26, 28 на ул. Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 10, 12 на ул. Парпеци, жилые дома 37, 39, 41 на ул. Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на ул. Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на ул. Саряна, жилые дома 22, 26, 33а на ул. Маисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Авиатранс" и "Ереван Сити"; жилые дома 6, 7, 9, 11 на ул. Лвовяна, жилые дома 2, 4 на переулке Лвовяна, жилой дом 17 на ул. Нанасена, жилые дома 1, 1/5, 3 на ул. Джугаи, жилые дома 4, 4/1 на ул. Боряна, жилые дома 14, 18 на ул. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на ул. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7- ом Норкском массиве; жилой дом 1/4 на ул. Саят-Нова в Аване;

11:00-14:00 жилые дома 1, 4 на ул. Шевченко;

11:00-15:00 жилой дом 1 на тупике Багяна, жилые дома 1, 2 на 1-ом переулке Багяна, жилые дома 18, 20, 22 на пр. Гая и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в 3- ем Норкском массиве; жилые дома 1, 3, 5 на переулке Ташкент, жилые дома 14, 16, 18 на ул. Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже;

11:00-16:00 собственные дома 18-57 на 27-ой улице, 17-30 на 36-ой улице в Нор Ареше; жилые дома 28, 30, 32, 34 на ул. Эребуни;

11:00-17:00 ООО "Вазген АБгарян", "Виктор ев Тамара", собственные дома 7-92 на тупике Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1а, 1б , 1/1, 2, 4 на ул. Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 15а, 17 на ул. Наири Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Юнимайн", "Радио Аврора", "Технором", жилые дома 52, 54/1 на пр. Комитаса, ООО "Эвентус", "Илениа", "Ат-Груп", "Сас-Груп", "Юком", детский сад N22 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 2-79 на 2-ом переулке Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-78 на ул. Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-45Г на ул. М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 26-55 на ул. Ерзнкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 52/3, 54/1, 48/3 на пр. Аршакуняца, детский сад N143, жилой дом 59 на ул. Арташисяна, жилой дом 1 в кв. "Аэрация", школа N32, жилой дом 48 на ул. С.Зоравара, собственные дома улиц Севана и С.Зоравара, жилые дома 8, 6, 4, 10 на ул. 9 Мая, собственные дома 2-ой улицы Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 198 на ул. Башинджагяна, музыкальная школа N 5, здания школ NN158, 188, 195, жилой дом 36/4 на пр. Исакова, жилой дом 124 в квартале "А-1" Ю/З района, жилой дом 36 на ул. Бабаджаняна, жилые дома 5, 7, 7а, 8, 10 в квартале "Малатия", улица Шаумяна 8, улица Церенци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Даракерт;

10:00-14:00 частично село Гукасаван;

10:00-16:00 частично села Покр Веди и Гораван;

10:30-16:00 частично село Каначут;

11:00-16:00 частично села Аревашат, Ланджазат, Дехдзут; села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Агаракадзор;

10:00-16:00 села Гэр-Гэр, Кармрашен; частично село Нор Азнваберд;

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично квартал "Багреванд" села Джрвеж; частично частные дома Джрвежа, частично частные дома Дзорахбюра; общежития,

прилегающие к "Шинтрест"-у, в городе Абовян;

11?00-17?00 село Маяковский, цех "Армтабак", Картинг, территория хлебного завода, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникской области:

11?00-15?00 села Золакар, Астхадзор, станции сотовых операторов "АрменТел", "Виваселл МТС", прилегающие производственные территории и

абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично центральная часть села Мец Сепасар в Ашоцком регионе;

10:00-14:00 улица Тонаканян в городе Артик Артикского региона;

11:00-16:00 кварталы "Вард баг", "Шерам", "Хачкар" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

в Тавушской области:

10:30-12:30 улицы Абовяна и Калинина, чатично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-17:00 частично улицы Туманяна, Камо, Теряна, Раффи в городе Сисиан; села Гетатаг, Дарбас, Лцен, Лор, Шенатаг и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Шаумяна, Маисяна, улицы Мелик-Танга, Комитаса, Ована Воротнеци в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.