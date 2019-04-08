Понедельник, 8 Апреля 2019 18:01

АрмИнфо. <Соседи должны жить в мире, невозможно забрать свои земли и улететь на луну. Мы должны найти точки соприкосновения>. Об этом в интервью независимому журналисту из Армении Тамаре Сарян заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

Касаясь встреч президентов и глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Вене, Мамедьяров заметил, что <встреча в целом была хорошей, поскольку стороны пытались нащупать элементы дальнейших шагов>. <Мы должны удвоить и утроить наши усилия и оставить все плохое позади, армии должны вернуться в казармы>,- заявил он.

Касаясь ньюйоркского заявления министра обороны Армении Давида Тонояна об имплементации формулы <новая война за новые территории>, Мамедьяров выразил удивление. <Я вообще не понимаю, какую цель преследовало это заявление, сделанное сразу через три часа после венской встречи. Понимаете, когда после встречи в Вене Пашинян выступает с конструктивными заявлениями, и на этом фоне министр обороны РА выступает с жестким, воинственным заявлением, у нас возникает вопрос - а где искренность? Кто из них более искренен в своих заявлениях?> - задался вопросом Мамедьяров.