Понедельник, 8 Апреля 2019 17:37

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 8 апреля в рамках 140-й Ассамблеи МПС встретился с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Зигфридом Браке.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили политические изменения, произошедшие в Армении. Спикер парламента Армении представил своему коллеге постреволюционные события в РА, которые направлены на укрепление демократии, защиту прав человека и гарантии верховенства закона. Мирзоян отметил, что досрочные выборы в парламент, прошедшие в Армении в декабре 2018 года, были удостоены высшей оценки международных наблюдательных миссий.

Собеседники коснулись повестки дня, связанной с переходным правосудием в Армении. В свою очередь Зигфрид Браке, приветствуя демократические перемены в Армении, заявил о поддержке их парламентариями Бельгии. Для укрепления институциональных связей и обмена опытом между двумя странами стороны договорились об организации в будущем программ обмена опытом для аппаратов. Мирзоян особо подчеркнул важность ратификации законодательным органом Бельгии Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС. Председатель Палаты представителей выразил готовность содействовать ратификации документа в кратчайшие сроки.