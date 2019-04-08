Понедельник, 8 Апреля 2019 17:36

АрмИнфо.10 апреля в Тегеране состоятся политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Ирана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД Айбека Смадиярова.

Казахстанскую делегацию в консультациях возглавит первый заместитель министра Мухтар Тлеуберди, а иранскую - заместитель министра Аббас Аракчи.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также аспекты многосторонней дипломатии. Айбек Смадияров отметил, что очередной раунд политических консультаций позволит расширить и укрепить координацию между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Ирана, а также определить новые перспективные направления сотрудничества.

«Также в ходе визита планируются двусторонние встречи главы казахстанской делегации с руководством Министерств иностранных дел, дорог и градостроительства, индустрии, рудников и торговли, а также сельского хозяйства Ирана. В ходе переговоров планируется обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в сфере торговли, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, горнорудной промышленности, а также экспорта казахстанской продукции на рынок Ирана», - рассказал представитель МИД.

Казахстан уделяет важное внимание развитию экономических связей с Ираном. Общий объем двустороннего товарооборота по итогам 2018 года достиг 516,3 млн долларов США, в том числе экспорт из Казахстана составил 426,7 млн долларов, а импорт из Ирана - 89,5 млн долларов.