Понедельник, 8 Апреля 2019 17:32

АрмИнфо. Члены парламентской группы дружбы Армения-Финляндия 8 апреля встретились с послом Финляндии в РА Арья Макконен.

Как сообщает пресс-служба парламента, глава группы дружбы Геворк Горгисян отметил, что очень важно изучить богатый опыт Финляндии, демократию и парламентские традиции страны. Что касается развития и углубления двусторонних дружеских отношений, он счел необходимым провести Дни Финляндии в нашей стране и организовать бизнес-конференцию, чтобы создать платформу для сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь посол Финляндии поздравила армянский народ с проведением честных и справедливых выборов. Она также отметила необходимость межпарламентского сотрудничества. Посол сообщила, что 14 апреля в Финляндии пройдут парламентские выборы, после чего будет сформирована группа дружбы Финляндия-Армения. Коснувшись ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, Макконен заверила, что документ в ближайшее время будет подписан президентом, и после выборов в парламент будет ратифицирован.

С точки зрения углубления существующих двусторонних связей и создания новых путей сотрудничества стороны также подчеркнули важность взаимных визитов парламентариев.

По просьбе посла Горгисян представил основные приоритеты повестки Армении после революции, в частности, борьбу с коррупцией и экономические реформы.