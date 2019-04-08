Понедельник, 8 Апреля 2019 17:04

АрмИнфо. Усилиями МЧС Армении и России 8 апреля автомобильная колонна с гуманитарной помощью направилась в Иран.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, помощь будет предоставлена пострадавшему от наводнений населению Ирана.

Как ранее сообщало АрмИнфо, гуманитарная помощь будет передана силами и средствами Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования, находящегося в г. Ереване (Армения) обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. В состав грузов вошли палатки, одеяла и раскладные кровати общим количеством более 4000 единиц материальных средств, закупленных за счет средств Российской Федерации в восполняемый гуманитарный запас Центра.

Осадки, начавшиеся в большинстве провинций Ирана страны более двух недель назад, привели к наводнениям в провинциях Голестан и Мазандаран на севере Ирана, где 17 городов и 635 деревень столкнулись со стихийным бедствием. Повреждены более 25 000 домов, автомобильные дороги и мосты, нарушено энергоснабжение. В результате этих наводнений погибло около 70 человек. Многие районы всё ещё страдают от последствий наводнения, и как показывают прогнозы, в стране ожидаются новые дожди. Атмосферные условия затрудняют ситуацию и замедляют процесс оказания помощи. В ряде районов население эвакуировано из-за рисков новых наводнений. Кроме Армении и России гуманитарную помощь Ирану направили Кувейт, Германия, Франция.

Сегодня глава Общества Красного Полумесяца Ирана Али Асгар Пейванди объявил, что денежная помощь, собранная для жителей Керманшаха, превысила 65 миллиардов туманов и уже предоставлена пострадавшим от наводнения.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике введение санкций США, которые мешают отправлять денежную помощь в Иран и заявил: "Госсекретарю США Майку Помпео и другим американским чиновникам, которые экономическим терроризмом пытаются преследовать каждого иранца и воспрепятствовать попыткам иранцев, проживающих за границей, сделать пожертвования на счёта иранского Общества Красного Полумесяца, следовало бы обратить внимание на бедствия американцев, которые на протяжении нескольких месяцев страдают от природных катаклизмов, вместо того, чтобы пытаться извлечь странную выгоду из страданий людей, затронутых наводнениями".