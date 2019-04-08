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АрмИнфо. Усилиями МЧС Армении и России 8 апреля автомобильная колонна с гуманитарной помощью направилась в Иран.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, помощь будет предоставлена пострадавшему от наводнений населению Ирана.
Как ранее сообщало АрмИнфо, гуманитарная помощь будет передана силами и средствами Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования, находящегося в г. Ереване (Армения) обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. В состав грузов вошли палатки, одеяла и раскладные кровати общим количеством более 4000 единиц материальных средств, закупленных за счет средств Российской Федерации в восполняемый гуманитарный запас Центра.
Осадки, начавшиеся в большинстве провинций Ирана страны более двух недель назад, привели к наводнениям в провинциях Голестан и Мазандаран на севере Ирана, где 17 городов и 635 деревень столкнулись со стихийным бедствием. Повреждены более 25 000 домов, автомобильные дороги и мосты, нарушено энергоснабжение. В результате этих наводнений погибло около 70 человек. Многие районы всё ещё страдают от последствий наводнения, и как показывают прогнозы, в стране ожидаются новые дожди. Атмосферные условия затрудняют ситуацию и замедляют процесс оказания помощи. В ряде районов население эвакуировано из-за рисков новых наводнений. Кроме Армении и России гуманитарную помощь Ирану направили Кувейт, Германия, Франция.
Сегодня глава Общества Красного Полумесяца Ирана Али Асгар Пейванди объявил, что денежная помощь, собранная для жителей Керманшаха, превысила 65 миллиардов туманов и уже предоставлена пострадавшим от наводнения.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике введение санкций США, которые мешают отправлять денежную помощь в Иран и заявил: "Госсекретарю США Майку Помпео и другим американским чиновникам, которые экономическим терроризмом пытаются преследовать каждого иранца и воспрепятствовать попыткам иранцев, проживающих за границей, сделать пожертвования на счёта иранского Общества Красного Полумесяца, следовало бы обратить внимание на бедствия американцев, которые на протяжении нескольких месяцев страдают от природных катаклизмов, вместо того, чтобы пытаться извлечь странную выгоду из страданий людей, затронутых наводнениями".
|Ереван: Скоординированные массовые преступления против мирного населения Арцаха, получили новые проявления во время апрельской агрессии Азербайджана
|Глава Высшего судебного совета: Коррупция в судебной системе уже исключена, но отдельные случаи "карманных краж" все еще есть
|Дуня Миятович: Процесс 1 марта должен проводиться в условиях уважения презумпции невиновности лица, обвиняемого в криминальной халатности
|Политолог: Из формулировки "территории в обмен на мир" следует, что мир нужен только армянам и не нужен азербайджанцам
|Никол Пашинян: Если кто-то считает, что премьер-министр Армении не может защитить флаг страны, то наши представления о государстве сильно отличаются
|Глава СНБ о фейковых пользователях: Анонимность является одним из прав человека, и никто не в праве его нарушать
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|Артур Ванецян: Если адвокаты сочтут, что решение суда не может быть обжаловано, мы, должны принять это решение и выполнить его
|Евросоюз подготовил ответ по отсрочке Brexit - проект решения
|РПА стала членом Международного союза центристских демократов
|Представители Ульяновского и Тульского патронных заводов рассматривают возможности основания СП в Армении
|Артак Зейналян: Нужно уважать права Роберта Кочаряна
|Министр юстиции: В судебной системе есть коррупция
|Министр юстиции: Из 130 амнистированных 70 человек совершили преступления
|Число смертных казней в мире снизилось до 10-летнего минимума
|Степанакерт: Трагедия в Мараге - одно из проявлений политики террора и насилия, осуществляемой властями Азербайджана на всем протяжении карабахского конфликта
|Артак Зейналян: В рамках дела 1 марта 2008 года я был допрошен в качестве свидетеля
|Никол Пашинян: После перемен, произошедших в Армении, для нас огромное значение имеет полная независимость судебной системы
|У Давида Санасаряна новый заместитель - экс-глава Следственного управления Комитета госдоходов
|Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан и гитарист Black Sabbath Тони Айомми отметят в Ереване 30-летие проекта Rock Aid Armenia
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 27-й годовщиной резни в Мараге
|Президент Туркменистана принял руководителя Международной федерации самбо
|Обсуждения в итальянском парламенте резолюции по Геноциду армян вызвали гнев Анкары: Посол Италии вызван в турецкий МИД
|Заместителем руководителя аппарата премьер-министра назначен Саргис Торосян
|Экс-премьер Арцаха в качестве шагов по гуманитарному взаимодействию между армянской и азербайджанской сторонами предлагает перезапустить Степанакертский аэропорт
|ANCC: Руандийские тутси перенесли большие страдания
|Гагик Царукян: Выступление трансгендера в парламенте было провокацией, направленной против партии "Процветающая Армения"
|В Лос-Анджелесе прошла молчаливая акция протеста в память жертв Геноцида армян 1915 года
|Ардишбанк улучшил условия ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым семьям>
|В рамках саммита Франкофонии в Ереване 11 апреля пройдет праздничный гала-концерт
|Президент на встрече с армянской общиной Португалии: Я уверен, что каждый из вас в один прекрасный день вернется в Армению
|Ереван в ответ на заявление послов-ЕС призвал международных партнеров проявить большее уважение и чувствительность к армянскому обществу
|ООН выразила обеспокоенность в связи ростом случаев ненавистнических высказываний в отношении ЛГБТ-активистов в Армении
|Депутат от <Процветающей Армении>: Не все люди в РА должны иметь равные права
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 10-го апреля
|Прокуратура возбудила дело по факту незаконного сноса памятника культуры
|Организация: В период с 2014-2016 годы в Армении было незаконно вырублено 3000 деревьев
|Эксперт: Армянские СМИ и интернет нуждаются не в контроле, а в цивилизованном регулировании
|Делегация ЕС и посольства стран Евросоюза в Армении недовольны <проявлениями ненависти в отношении ЛГБТ- сообщества>
|Аналитик: Превращение Арцаха в проблему присутствия внешних сил реально настолько же, насколько в отношении Лори или Ширака
|В Конгрессе США представлена новая резолюция по Геноциду армян
|Линн Трейси убеждена - Армению ожидают хорошие времена: Посол США представила короткий видеоотчет о своей деятельности
|Лилия Шушанян назначена заместителем министра территориального управления и развития Армении
|Премьер-министр: В новой Армении нет никакого давления на СМИ
|Никол Пашинян: Фракция "Процветающей Армении" должна определиться с соответствием занимаемой Наирой Зограбян должности
|Парламентская комиссия по обороне отклонила два законопроекта о внесении изменений в порядок службы в армии
|Габриел Балаян: Минобороны Армении активно занимается увеличением атакующих сил ВС
|Любомир Метнар: Чехия не продавала вооружения Азербайджану
|Любомир Метнар: В Чехии выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта
|Пашинян: Я начал переговоры по Карабаху не с той точки, на которой остановился Саргсян, а со своей собственной - новой точки
|9 мая в день Великих Побед в Ереване состоится шествие "Бессмертный полк"
|АВБС Армения и Фрутфул Армения объединяют усилия для запуска программы “Женщины предприниматели” в Арцахе
|Никол Пашинян 10-11 апреля посетит Страсбург
|СНБ Армении и Арцаха заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
|Он приближал час нашей победы
|Иран включил ВС США на Ближнем Востоке в список террористических организаций
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