Понедельник, 8 Апреля 2019 17:03

АрмИнфо. Я считаю, то перед законом все равны. Об этом 8 апреля в беседе с журналистами заявил глава партии "Процветающая Армения", депутат, предприниматель Гагик Царукян, комментируя арест директора ООО "Спайка" Давида Казаряна.

Касаясь заявления компании относительно приостановления экспорта сельхозпродуктов в связи с арестом Казаряна, Царукян заметил: "Я считаю, что в этот период не стоит приостанавливать экспорт, так как это может привести к тяжелым последствиям. Нужно все досконально обсудить, и во всем разобраться. Если человек действительно виновен, он должен ответить за свой поступок, но без доказательств это неправомерно", - подчеркнул Царукян.

Отметим, что сегодня утром судья суда общей юрисдикции Еревана Карен Фархоян вынес решение удовлетворить ходатайство Комитета государственных доходов Армении и на два месяца арестовать директора ООО "Спайка" Давида Казаряна.

Напомним, что Казаряну было предъявлено обвинение по признакам 205 статьи УК РА (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных

обязательных платежей в особо крупных размерах).

Согласно данным КГД ООО "Спайка" не выплатила в государственный бюджет сумму в размере 7.036.666.312.