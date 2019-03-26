Вторник, 26 Марта 2019 21:47

АрмИнфо. Новый посол США в Армении Линн Трейси встретилась с министром территориального управления и развития РА Суреном Папикяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минтранса РА, в ходе встречи Папикян выразил убеждение, что Линн Трейси удастся придать новый импульс динамично развивающимся и расширяющимся армяно-американским отношениям, и улучшить взаимодействие по всем направления сотрудничества.

Глава Минтранса назвал успешными все проекты, реализуемые при содействии США и USAID, и направленные на административное реформирование, становления местной демократии, эффективное и подотчетное управление общинами, отметив, что их экономическое влияние уже ощутимо в ряде укрупненных общин республики.

В свою очередь американский дипломат выразила убеждение, что укрепление местного самоуправления имеет важное значение с точки зрения демократического прогресса. "Мы высоко оцениваем уровень сотрудничества, сложившийся с Министерством и готовы продолжить дальнейшее взаимодействие", - сказала Трейси.

В конце встречи Папикян подтвердил заинтересованность армянской стороны в продолжение конструктивного сотрудничества и реализации проектов в сфере административного реформирования при содействии правительства США.