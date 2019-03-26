Вторник, 26 Марта 2019 21:45

АрмИнфо. Фонд Конрада Аденауэра заинтересован в достижении успехов в такой амбициозной цели как улучшение отношений между Арменией и Европейским союзом. Об этом 26 марта в Ереване на конференции "Армения на пути в Европу", приуроченная к 10-летию деятельности фонда Konrad Adenauer в Армении заявил руководитель регионального офиса Южного Кавказа Фонда Томас Шрапель.

Он констатировал, что последние полтора года отношения между Ереваном и Брюсселем стали более институциональными. "Для нас тема Армении очень интересна, так как республика оказалась в очень интересном положении: несмотря на интеграцию в Евразийский экономический союз, Ереван не отказывается и от намерений развивать и углублять сотрудничество с Евросоюзом. И эти два желания не противоречат друг другу, то есть сегодня Армения успешно реализует политику "и:и"",- сказал Шрапель.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что в последние годы Армения реализует не только прагматичную, но и продуманную внешнюю политику. Шрапель также считает, что внешнеполитический курс Армении и при новом раскладе, после осуществленных изменений будет продолжен в том же русле.

В тоже время глава фонда констатировал, что Армения как и ряд других постсоветских стран зачастую рассматривается в постсоветской призме, меж тем как армяне являются народом, кто первым принял христианство, и у которой в той же Европе многому научились.

Шрапель также выразил сожаление тем обстоятельством, что очень часто информацию об Армении доносят журналисты из Москвы, которая зачастую оторвана от реальности. По его словам, очень часто фонда Konrad Adenauer заполняет ту информационную брешь, которая возникает.