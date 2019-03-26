Вторник, 26 Марта 2019 21:45

АрмИнфо. В отношениях Армения-ЕС и Армения-Германия зафиксирована положительная динамика. Об этом 26 марта в Ереване на конференции "Армения на пути в Европу", приуроченная к 10-летию деятельности фонда Konrad Adenauer в Армении заявил депутат Бундестага Альберт Вайлер.

Он заметил, что после прошлогодних майских процессов в Армении и произошедших изменений посредством мирной смены власти, сегодня можно с уверенностью сказать, что новые власти привержены продолжению внешнеполитического курса республики, в том числе, и по части отношений с Евросоюзом.

В этой связи Вайлер выразил убеждение, что у Армении есть все возможности для углубления отношений с Европейским Союзом по разным направлениям. Он заявил о наличии серьезного потенциала для развития торгово-экономического сотрудничества.

Депутат Бундестага также подчеркнул важность дифференциации государств, подписавших ассоциативное соглашение с ЕС (Грузия, Молдова и Украина) от тех, кто стремиться развивать сотрудничество, таких как Армения. При этом он указал на важность взаимодействия и создания рыночной экономики, напомнив, что Евросоюз содействует Армении по вопросу макроэкономики. Он призвал также армянскую сторону предпринять дополнительные усилия в этом направлении, для содействия также малому и среднему бизнесу, что в свою очередь приблизит РА к ЕС. "Предприниматели из Германии проявляют интерес к Армении, и будем надеяться, что власти Армении будут предпринимать усилия для улучшения инвестиционной среды в республике", - сказал депутат.

Вайлер также коснулся международной и региональной безопасности, подчеркнув важность стремления к снижению напряженности в конфликтных зонах, что в свою очередь будет способствовать укреплению экономических возможностей. "Сближение с ЕС также подразумевает более глубокое региональное сотрудничество и создание благоприятной инвестиционной среды", - сказал депутат, при этом он напомнил, что Армения и ЕС согласовали позиции по вопросу урегулирования конфликтов, в том числе и нагорно-карабахского.

"Для нас важно урегулирование конфликтов мирным путем на самов высоком уровне", - отметил депутат Бундестага.

В заключение он подчеркнул, что суверенное право каждого государства решать, когда оно готово идти на сближение с ЕС, отметив, что реализация какого-либо соглашения невозможна при отсутствии политической воли, подразумевая отказ Армении в 2013 году подписать Ассоциативное соглашение с Евросоюзом.