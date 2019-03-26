Вторник, 26 Марта 2019 21:44

АрмИнфо.На следующей неделе в Бундестаге Германии пройдут обсуждения по вопросу ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕC (CEPA). Об этом 26 марта в Ереване на конференции "Армения на пути в Европу", приуроченная к 10-летию деятельности фонда Konrad Adenauer в Армении заявил депутат Бундестага Альберт Вайлер.

При этом он выразил надежду, что уже 4 апреля Бундестаг ратифицирует CEPA. "Мы ожидаем успешной ратификации данного соглашения, который является ярким свидетельством высокого уровня отношений между Арменией и ЕС", - подчеркнул Вайлер.

В свою очередь депутат Национального собрания Армении Рубен Рубинян напомнил, что CEPA уже ратифицировали 10 стран ЕС. "В ближайшем будущем ожидается ратификация соглашения со стороны Германии и Швеции. Кроме того, в мае текущего года ожидается второе заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и Документа о приоритетах партнерства между Арменией и ЕС, на котором ожидается утверждение проекта "дорожной карты". После ее утверждения можно будет приступить к ее воплощению в жизнь", - отметил армянский депутат.

Рубинян также коснулся вопроса либерализации визового режима между Арменией и ЕС, и подчеркнул, что в Ереване придают важное значение началу диалога в этом направлении. Он добавил, что ряд европейских стран содействуют Армении в этом вопросе и констатировал, что сегодня ожидается политическое решение ЕС по вопросу об упрощении визового режима. Рубинян заверил, что армянская сторона работает над тем, чтобы достичь успехов в этом вопросе.