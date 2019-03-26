Вторник, 26 Марта 2019 21:43

АрмИнфо. Комитет по делам бизнеса и профессий Калифорнии одобрил законопроект об открытии в Армении регионального торгового представительства штата.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, законопроект, автором которого является член Сената Антонию Портатино, был одобрен единогласно.

На заседании комитета в Сакраменто выступил генконсул Армении в Лос-Анджелесе Армен Байбуртян, подчеркнувший важность открытия представительства как в региональном контексте, так и в рамках двусторонних отношений между республикой и американским штатом. "В числе моих приоритетов в качестве Генкосула является значительное углубление экономического взаимодействия между Арменией и Калифорнией. Мы надеемся, что эта инициатива будет взаимовыгодной, и будет способствовать увеличению инвестиций из Калифорнии в Армению, а также двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству", - подчеркнул Байбуртян.

Региональное представительство будет заниматься вопросами торгово-экономических отношений с Арменией, странами Восточной Европы и Западной Азии.