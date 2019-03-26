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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с наводнениями в ряде регионов страны, ставшими причиной гибели десятков людей.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа страны, в телеграмме соболезнования в частности говорится: "Глубоко потрясены новостью о наводнении, произошедшем в дружественном Иране, и который жизни десятков людей. Выражаем глубокие соболезнования от имени армянского народа и лично от меня Вам и дружественному народу Ирана, желаем стойкости духа родным и близким погибших. Армения готова в этот трудный момент подставить плечо Ирану и оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия".
Отметим, что по меньшей мере 19 человек погибли и 119 пострадали в результате наводнения в городе Шираз на юге Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям страны Пирхосейна Куливанда.
Президент Ирана Хасан Роухани призвал местные власти принять необходимые меры на пострадавших от наводнения территориях. Президент отметил, что наводнения продолжаются в северной провинции Гулистан и призвал провести заседание кабинета для оценки повреждений инфраструктуры, фермерских хозяйств и личного имущества в регионе.
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|Депутат Бундестага: Суверенное право каждого государства решать, когда оно готово идти на сближение с ЕС
|На следующей неделе в Бундестаге ФРГ пройдут обсуждения по вопросу ратификации CEPA
|Калифорния откроет в Армении региональное торговое представительство
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|Армянские альпинисты установили флаг РА на вершине Айленд-пик
|Ирина Роднина отреагировала на инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь
|Глава Медцентра "Наири": Находящийся в больнице Манвел Григорян жалуется на слабость и апатию
|Граждане Армении по прежнему в топ-10 получивших отказ во въезде в Грузию
|Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс "Лектор"
|Масис Маилян: Невозможность обсуждения вопросов исключительной компетенции Степанакерта между Ереваном и Баку - один из механизмов возвращения Арцаха в переговоры
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|В Армении будет запрещена реклама услуг по написанию курсовых и дипломных работ
|Председатель Следственного комитета РА принял главу директората по правам человека и верховенства закона Совета Европы
|Ереван: ОБСЕ должно играть более важную роль в деле предупреждения преступлений на почве национальной ненависти
|В Армении будет повышена минимальная ставка государственной пенсии для 18 тысяч пенсионеров
|Никол Пашинян призвал всех поддержать сборную страны на игре Армения - Финляндия
|За сутки российские пограничники пресекли 2 попытки незаконного провоза гражданами ИРИ наркотиков на территорию Армении
|Посол Греции: CEPA откроет возможности для сотрудничества во многих областях, и обеспечит условия для демократических и экономических реформ в Армении
|Парламент Армении отклонил законодательную инициативу депутатов о включении в повестку НС РА проекта поправок в Трудовой кодекс
|В Иране наводнение унесло жизни не менее 19 человек
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении ждут от властей РА ощутимых результатов в борьбе с коррупцией
|Пашинян на встрече с футболистами Национальной сборной Армении: С помощью футбола можно также изменить настроение страны
|В Греции заявили, что самолеты ВВС Турции 47 раз нарушили воздушное пространство страны
|РУСАЛ проведет театральный фестиваль в Армении и России
|Совет Европы торопит Армению с разработкой нового Уголовного кодекса
|Премьер-министр встретился с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил
|До конца текущей недели температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении и России
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
|Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
|Йенс Столтенберг – Грузии: «Надеемся скоро увидеть вас в НАТО»
|Белый дом заявляет, что доклад по «российскому расследованию» оправдывает Трампа
|В 2022 году в Гюмри откроется Экспериментальный центр исполнительных искусств «Харатьян»
|Решением председателя Национального Собрания РА 26 марта будет созвано внеочередное заседание парламента
|Ереванский суд общей юрисдикции отклонил жалобу, поданную группой защиты второго президента РА Роберта Кочаряна
|Посол Армении в Чехии встретился с заместителем министра иностранных дел Мартином Смолеком
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Армения приняла участие в международной Лейпцигской книжной ярмарке
|Конверс Банк улучшил условия депозита "Конверс 25" - ставка ежегодно растет
|Прогноз: Договоренность о следующей встрече - максимум ожиданий от предстоящей встречи Пашинян-Алиев
|ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"
|ACBA-Credit Agricole Bank совместно с NABU объявил старт бесплатной программы "Развитие органического сельского хозяйства" на 2019-2020гг
|Польша пригласила Армению принять участие в мероприятиях, приуроченных 80- летней годовщине начала Второй мировой войны
|ССС пока не возбудила уголовного дела относительно обвинений Вагана Ширханяна в адрес Роберта Кочаряна
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