Вторник, 26 Марта 2019 21:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с наводнениями в ряде регионов страны, ставшими причиной гибели десятков людей.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа страны, в телеграмме соболезнования в частности говорится: "Глубоко потрясены новостью о наводнении, произошедшем в дружественном Иране, и который жизни десятков людей. Выражаем глубокие соболезнования от имени армянского народа и лично от меня Вам и дружественному народу Ирана, желаем стойкости духа родным и близким погибших. Армения готова в этот трудный момент подставить плечо Ирану и оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия".

Отметим, что по меньшей мере 19 человек погибли и 119 пострадали в результате наводнения в городе Шираз на юге Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям страны Пирхосейна Куливанда.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал местные власти принять необходимые меры на пострадавших от наводнения территориях. Президент отметил, что наводнения продолжаются в северной провинции Гулистан и призвал провести заседание кабинета для оценки повреждений инфраструктуры, фермерских хозяйств и личного имущества в регионе.