Вторник, 26 Марта 2019 18:55

АрмИнфо."Мы должны решить вопрос, связанный с повышением таможенных пошлин на ввоз машин из третьих стран в интересах Армении", - заявил 26 марта в парламенте депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Он сообщил, что парламентарии ждут инициативы из правительства по данному вопросу. Так как в результате повышения пошлины бюджет Армении потеряет около $50 млн.

"Данный вопрос должен найти не экономическое, а политическое решение. Если вдруг Россия заявит, что она закрывает возможности для ввоза машин из третьих стран, не членов ЕАЭС, то для нас это неприемлемо. Надо начать эффективные переговоры с евразийской комиссией, и решить данный локальный вопрос в пользу Армении", - отметил Мелкумян.

Отметим, что с 1 января 2020 года решением правительства Армении таможенные пошлины на ввоз машин из третьих стран увеличится на 45-50%.