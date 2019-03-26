В рамках мероприятий 21 марта состоялся прием с участием миссий государств-членов МОФ, в ходе которого в качестве представителя государства, председательствующего на саммите Франкофонии, с приветственным словом выступил глава миссии Армении в НАТО Гагик Ованнисян, рассказав о приоритетах председательства Армении в саммите Франкофонии. В своем выступлении Ованнисян подчеркнул преданность Армении французскому языку и культуре Франкофонии, представил итоги 17-го саммита Франкофонии, состоявшегося в Ереване в октябре 2018 года под девизом <Жить вместе> и основные мероприятия, предусмотренные в рамках двухмесячника Франкофонии, которые пройдут в Армении в марте-апреле этого года.

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