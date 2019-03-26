Вторник, 26 Марта 2019 18:30

АрмИнфо.Сегодня, 26 марта, в 16: 30 на северо- восточном участке армяно-азербайджанской границы, в частности, в направлении боевых позиций близ села Бердаван, подразделения ВС Азербайджана на межпозиционной территории попытались провести инженерные работы, приблизив свои позиции к линии границы.

Как сообщает Минобороны Армении, не подчинившись предупреждениям армянских передовых подразделений, ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям. Ответным огнем противник был подавлен, инженерные работы были приостановлены. С армянской стороны пострадавших нет.