Вторник, 26 Марта 2019 17:18

АрмИнфо.Армения заняла 78 позицию в рейтинге стран с самыми "мощными" паспортами, составленную швейцарской компанией Henley & Partners.

Согласно информации опубликованной на сайте Henley & Partners, Армения на два пункта улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом. Граждане Армении могут без виз посещать 62 страны.

Отметим, что первую позицию в рейтинге заняла Япония. Обладатели японского заграничного паспорта могут посещать 190 стран, не нуждаясь при этом в получении въездной визы.

Второе место поделили Сингапур и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 189 стран. Тройку лидеров замыкают Франция и Германия с показателем в 188 стран у каждой.

Далее в рейтинге расположились Дания, Финляндия, Швеция и Италия (187), Люксембург и Испания (186), Австрия, Нидерланды, Швейцария и Португалия (185). Вслед за ними идут Австралия, Исландия и Новая Зеландия, граждане которых могут без виз посещать 181 государство и территорию.

Партнеры Армении по ЕАЭС Россия занимает 47-ю строчку, установив безвизовый режим со 118 странами мира, Беларусь - 64-место (77 стран), Казахстан - 65-е место (76 стран).

Соседний Азербайджан занимает 73 строчку. Азербайджанцы могут без виз побывать в 67 странах, а Грузия - 49 строчку (119 стран).

Самые скромные возможности по безвизовому въезду имеют владельцы загранпаспортов Пакистана (33), Сомали и Сирии (32), а также Афганистана и Ирака (30).

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компанией Henley & Partners были тщательно изучены правила визового режима всех стран и территорий и составлен рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения, т.е. количество других стран, которые граждане указанной страны могут посетить без оформления визы. Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года Индекс паспортов обновляется несколько раз в год, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран.

Впервые в 2019 году вместе с Индексом паспортов был опубликован <Отчет о глобальной мобильности> Henley & Partners. В отчете международные эксперты рассказывают о миграционных трендах в разных регионах мира. Большое внимание уделяется <открытости> и <закрытости> разных стран, и влияние этого на их экономическое развитие. Также в отчете рассматриваются тренды в получении гражданства через инвестиции как варианта увеличения мобильности.