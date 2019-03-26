Вторник, 26 Марта 2019 17:17

АрмИнфо.Правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 28-29 марта посетит столицу Австрии Вену. Об этом сообщает официальный сайт правительства РА e-gov.am.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на зарубежные диписточники сообщало, что встреча Алиев- Пашинян состоится 29 марта в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. О готовящейся встрече Пашинян-Алиев неоднократно сообщали и Ереван и Баку. Об этом говорилось в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном по итогам визита в регион.

Как ранее сказал Пашинян на большой пресс-конференции, на повестке встречи будет конкретизация принципов по урегулированию карабахского конфликта и вопрос привлечения Арцаха за стол переговоров. Как сообщала пресс-служба президента Австрии, президент Александр Ван дер Беллен 29 марта в Вене проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно решению премьер-министра Армении от 26-го марта о командировании правительственной делегации в Австрию, в указанные дни обязательства главы правительства будут возложены на вице-премьера Тиграна Авиняна.