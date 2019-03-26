Вторник, 26 Марта 2019 17:16

АрмИнфо.В 2018 году правоохранительные органы РА зарегистрировали беспрецедентные показатели в борьбе с коррупцией. Об этом в ходе встречи с делегацией Всемирного банка (ВБ) заявил заместитель Генпрокурора РА Давид Мелконян.

В первую очередь, Мелконян обусловил достигнутые результаты последовательным подходом всех звеньев государственного управления, а также повышением общественного доверия к правоохранительной системе и готовности к сотрудничеству. Кроме того он отметил, что прокуратура Армении активно вовлечена в работы по повышению эффективности антикоррупционной борьбы, в частности, посредством создания новых правовых механизмов, направленных на возвращение похищенных у государства активов, а также внедрения новых антикоррупционных институциональных моделей.

Кроме того, Мелконян высоко оценил программы, реализуемые ВБ, выразив желание от имени Генпрокуратуры расширить и углубить продолжающееся эффективное сотрудничество.

Как говорится в сообщении генпрокуратуры РА, в ходе встречи стороны обсудили также планирование программ в рамках реформ

судебно-правовой системы, возможности разработки совместных программ, а также вопросы, связанные с введением новых уголовно-правовых институтов и процедур в соответствии с европейскими стандартами в результате принятия нового Уголовного кодекса.

Стороны взаимно подчеркнули важность участия прокуратуры РА в новой программе, реализуемой при содействии ВБ, направленной на повышение уровня доступности правосудия, независимости, эффективности, исследование общественного мнения касательно судебно- правовой системы и решения ряда других проблем.

Собеседники коснулись также процесса внедрения цифровой системы управления уголовными делами, которые находятся до момента судопроизводства, предусмотренного в рамках программы модернизации государственного сектора, финансируемой ВБ.

Давид Мелконян отметил, что прокуратура заинтересована в скорейшем внедрении и задействовании этой системы, которая крайне важна с точки зрения повышения эффективности работы органов уголовного преследования, добавив, что это станет более целесообразным в случае принятия нового Уголовного кодекса