Вторник, 26 Марта 2019 16:16

АрмИнфо. Впервые 2 проекта из Армении были признаны победителями программы "Horizon (Горизонт) -2020 Twinning". Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе научного комитета Миноборнауки,

"Horizon 2020" - это крупнейший проект Европейского союза в области исследований и инноваций, который на конкурсной основе спонсирует только лучших, и вероятность выигрыша программы каждый год составляет 10-14%, а общий бюджет на семь лет (2014- 2020) - 80 миллиардов евро.

Согласно сообщению, один из проектов-победителей представлен Ереванским государственным медицинским университетом им. Мхитара Гераци. Программа стала победителем программы HORIZON 2020 Twinning в качестве координатора, получив 96,6% максимально возможного балла. Проект послужит основой для формирования соответствующей администрации и инфраструктур Инициативы по изучению мозга и Центра исследований в области исследования мозга в Армении.

Вторая программа "Магнитные наногибриды для лечения рака" была представлена в координации c Института физических исследований (ИФИ) НАН РА. Проект направлен на разработку безопасного и эффективного способа лечения рака, основанного на селективном разложении раковых клеток путем перегрева (гипертимии) в переменном магнитном поле через магнитный нанодиабридный материал с заданными свойствами, синтезированными в ИФИ. В качестве партнеров в проект вовлечены Университет имени Аристотеля в Салониках и Университет Дуйсбург-Эссена (Германия).