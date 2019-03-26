Вторник, 26 Марта 2019 16:13

АрмИнфо. Из Турции в Грузию прибыл пассажирский поезд швейцарской компании «Штадлер», который будет двигаться на магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

В данный момент поезд стоит на станции «Ахалкалаки» и проедет грузинский железнодорожный участок в тестовом режиме. На территории ахалкалакской железной дороги, 1520 мм железнодорожных путей постсоветского времени стыкуются с европейскими 1435 миллиметровыми рельсами. Поезд фирмы «Штадлер» сможет беспрепятственно пройти оба участка.

Назначение пассажирского маршрута по данной магистрали планируется в этом году, однако точная дата пока неизвестна.

Пассажирский состав был приобретен азербайджанской стороной.