Вторник, 26 Марта 2019 16:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит огромный потенциал развития науки в республике. Об этом глава правительства заявил в своем выступлении на ежегодном собрании Национальной академии наук (НАН) РА, рассказав о своем видении развития науки, основных направлениях деятельности правительства в этой области, а также представив пути сотрудничества НАН и образовательных учреждений.

По словам премьер-министра, во времена Советского Союза армянская наука была сильна из-за того, что государство и общество знали, какие конкретно цели ставятся перед научной областью, а ученные, в свою очередь, знали, на что могут претендовать.

Как заявил Пашинян, нынешнее аморфность обусловлена именно тем, что

есть недопонимание по поводу ожиданий с обеих сторон. "Думаю, что

поиск ответов на эти вопросы поможет определиться с тем базисом, на

котором должно быть основано дальнейшее развитие науки", - отметил

он.

Говоря об ожиданиях государства от науки, глава правительства напомнил о планах нового кабмина превратить РА в технологическую страну. В этом контексте, он выразил надежду на то, что весь потенциал науки будет направлен на обслуживание данной идеи. По его словам, очень часто говорится о нехватке финансирования сферы науки.

"В ходе нашей работы в правительстве я предложил вовсе отказаться от разговоров о недофинансировании, поскольку, когда мы начинаем разговор именно с позиции денег, мы очень быстро заходим в тупик", - отметил Пашинян. При этом, по его словам, нужно сконцентрироваться не на объеме финансирования, а на том, какие задачи этим решает государство.

Как отметил Никол Пашинян, сегодня надо найти ответы на ряд вопросов: а именно - насколько в настоящее время наука интегрирована с образованием. Ссылаясь на передовой опыт ряда зарубежных образовательных учреждений, премьер отметил, что нельзя представить образовательную сферу без исследовательского, научного компонента. "К сожалению, на данном этапе в Армении высшее образование отделено от науки, и наша стратегия будет направлена на максимальное интегрирование исследовательского направления с образовательной системой", - заявил он.

Видение правительства, как отметил Пашинян, состоит в том, чтобы ряд научно- образовательных функций делегировать системе, которая позволит представителям науки сильнее интегрироваться в экономику и общественную жизнь страны. Это позволит студентам получать в ходе обучения не только теоретические знания, но и возможность их применения на практике.

Следующей, не менее важной задачей сегодняшено кабмина в сфере науки и образования, как указал премьер, является то, чтобы понять степень интегрированности научно- образовательной системы в формировании стратегических перспектив Армении. "Мы поставили перед собой задачу усилить экспертный потенциал республики, научно- образовательная система должна быть вовлечена в процесс формирования стратегий и политики РА, что означает приток определенных финансовых средств в систему науки и образования", - отметил Пашинян.

Помимо этого, как считает премьер, очень важно понять, насколько наука интегрирована в экономику республики, а так же в развитие Вооруженных сил страны.