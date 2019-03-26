Вторник, 26 Марта 2019 15:34

АрмИнфо.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр рассказал о реализации государственной программы индустриально-инновационного развития страны, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На стадии реализации 7 проектов на сумму 5,3 млрд долларов, из них в 2019 году ожидается запуск 3 проектов на общую сумму 350 млн долларов», - сказал Роман Скляр.

По его словам, планируется запустить завод по производству стальных сварных труб большого диаметра 355 до 1420 мм ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» (Алматы); завод по производству листового стекла АО «НУХ «Байтерек» и ТОО «Orda Glass Ltd» (Кызылординская область); металлургический завод ТОО «Амир-А» (Шымкент); новую транспортную систему ТОО «Астана LRT» (Астана); производство полипропилена ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Атырауская область) ; производство кальцинированной соды АО «АралТуз», ТОО «АралСода» (Кызылординская область); технопарк на территории СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» ТОО «Казахстанская компания «Кэлишэн», ТОО «Сахаман», ТОО «TEA Company» (Алматинская область).

Роман Скляр рассказал, что в рамках третьей пятилетки будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Прямая поддержка будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных показателей (модернизация, рост экспорта и др.).

«Будут усовершенствованы действующие и выработаны новые инструменты, направленные на модернизацию предприятий. В целом индустриальная политика сохранит преемственность и будет сфокусирована на стимулировании конкурентоспособности обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Одним из драйверов машиностроения может стать производство оборудования и машин для нефтегазовой отрасли. На сегодня доля сектора в машиностроении составляет 5%», - сообщил Роман Скляр.

Одним из драйверов индустриализации должно стать машиностроение, подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По итогам прошлого года обрабатывающая промышленность показала высокую динамику роста – 4,1%. Увеличены инвестиции на 1,1 трлн тенге. Создано более 13 тыс. рабочих мест, поэтому необходимо обратить внимание на следующее. Одним из драйверов индустриализации должно стать машиностроение. Необходимо отметить большой потенциал для этого сектора в дальнейшем развитии с учетом роста потенциала крупных нефтегазовых проектов месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», - сказал Аскар Мамин.

Он отметил, что особое внимание необходимо обратить на сельскохозяйственную технику, также нужно обеспечить устойчивый рост в металлургической промышленности на 4,7%.

«Здесь важно, что "Арселор Митал" вышел на положительные темпы роста. Необходимо уделить особое внимание вопросам экономики простых вещей. Мы определили приоритетные сектора обрабатывающей промышленности проекты. Поэтому должны быть конкретные результаты. Это дополнительный стимул как для импортозамещения, так и для обеспечения продуктивной занятости населения. Также вопросы несырьевого экспорта – это позволит нам повысить экспортный потенциал предприятий», - заключил премьер.