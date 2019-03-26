Вторник, 26 Марта 2019 15:35

АрмИнфо. У меня нет особых ожиданий от предстоящей встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Аливым. Об этом 26 марта в беседе с журналистами заявил глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он отметил, что в ходе переговоров, стороны естественно будут обсуждать вопрос о возвращении Арцаха за стол переговоров. "Как я уже отмечал, для всего мирового сообщества, очевидно, что армянская сторона не намерена сдавать территории, а в Азербайджане не готовы признать независимость Арцаха. Таким образом, на данный момент особых перспектив я сейчас не вижу", - подчеркнул Марукян.

В тоже время он заявил, что подобные встречи необходимы. "В любом случае, гораздо лучше проводить встречи и вести переговоры, чем постоянно поддерживать напряжение на линии соприкосновения. Поэтому переговоры, по данному вопросу, должны продолжаться", - заключил депутат.

Отметим, что как сообщало АрмИнфо, встреча Пашинян-Алиев состоится 29 марта в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Отметим, что о готовящейся встрече Пашинян-Алиев неоднократно сообщали и Ереван и Баку. Об этом говорилось в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном по итогам визита в регион. Как ранее сказал Пашинян на большой пресс-конференции, на повестке встречи будет конкретизация принципов по урегулированию карабахского конфликта и вопрос привлечения Арцаха за стол переговоров.