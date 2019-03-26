Вторник, 26 Марта 2019 15:35

АрмИнфо. Посол Армении в Польше Самвел Мкртчян провел встречу со спикером (в польском варианте - маршал) Сейма Польши Мареком Кухчиньским (Marek Kuchcinski).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, спикер польского парламента на встрече выступил с рядом предложений по практическому укреплению межпарламентского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В свою очередь армянский дипломат выразил полную поддержку подходам польского спикера, выразив убеждение, что расширение контактов между Национальным собранием РА и Сеймом Польши будет по новому способствовать регулярному развитию двусторонних и многосторонних отношений.

Собеседники договорились последовательно содействовать осуществлению взаимных межпарламентских визитов на разных уровнях, а также предпринять шаги по расширению межпарламентской правовой базы.

Стороны также коснулись ситуации в кризисных зонах Ближнего Востока, подчеркнув императив дня - защиту религиозных и национальных меньшинств. Была подчеркнута необходимость осуществления совместных усилий со стороны международного сообщества, направленных на мирное сосуществование групп с различным вероисповеданием.