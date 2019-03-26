Вторник, 26 Марта 2019 15:34

АрмИнфо.Если мы будем заниматься процессами 90-ых годов, то наши насущные проблемы останутся без внимания. Об этом 26 марта в беседе с журналистами заявил глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, коснувшись обвинений экс-замминистра обороны Вагана Ширханяна в адрес второго президента РА Роберта Кочаряна, обнародованных в его открытом письме.

"У нас есть более важные проблемы. Более того, помимо нарушений во время президентских выборов 1998 года, указанных Ширханяном, в 90-ые годы были и другие различные нарушения.Следует ли возбуждать уголовные дела по ним тоже?" - задался вопросом Марукян, подчеркнув, что дела, касающиеся недавнего прошлого страны не должны занимать всю сегодняшнюю политическую повестку. По его словам, разбираться в преступлениях прошлого должны исключительно полномочные органы. Коснувшись непосредственно письма Вагана Ширханяна, депутат отметил, что в данном письме эск-замминистра постоянно ссылается на Вазгена Саркисяна, что с точки зрения Марукяна не верно. "Я считаю некорректным постоянно ссылаться на человека, который уже погиб и не может ничего возразить. Но, раз уж данная тема в очередной раз поднялась, то пусть ее расследует ССС, не может же этим делом заниматься вся политическая система страны, этот вопрос не следует политизировать. Все виновные должны понести заслуженное налазание", - подчеркнул депутат.

Марукян также заметил, что уголовный процесс должен быть возобновлен и по делу о теракте в парламенте 27-ого октября 1999 года. При этом он подчеркнул, что данный процесс должен быть исключительно правовым, а не политическим. "По делу о теракте 27-ого октября 1999 года многое по сей день остается непонятным, в частности, кто является заказчиком данного преступления", - заключил Марукян.

В своем открытом письме Роберту Кочаряну экс-замминистра обороны Ваган Ширханян, в частности, написал: "1998г, 30 марта, второй тур президентских выборов. 27 процентов голосов отданы за тебя, исключительно благодаря Вазгену Саркисяну (премьер Армении, погибший во время теракта в парламенте РА 27 октября 1999 года, ред.). Однако ты <превратил> эти 27% в 59% и провозгласил себя президентом Армении. А получившему 73% Карену Демирчяну (впоследствии спикер парламента, также погибший во время теракта, ред.) <великодушно отдал> 41%, пообещав ему пост премьер- министра, по требованию Вазгена Саркисяна. И, конечно, обманул, как всегда". В письме Ширханян также обвиняет Кочаряна в политических убийствах, саботаже, коррупции, попытке обмена Мегри на Лачин и косвенно даже намекает о его причастности к теракту 27 октября 1999 года. Отметим, что Кочарян в настоящее время арестован по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. В отношении членов семьи Кочаряна выдвинуто также обвинение в отмывании денег. Не исключено, что его обвинение будет дополнено и новыми эпизодами, в частности, по фальсификации выборов, если остальные обвинения Ширханяна не будут рассмотрены соответствующими структурами.