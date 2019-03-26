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АрмИнфо.Альпинисты - экстремалы и путешественники из Армении Геворг Гаспарян и Ваан Газарян покорили легендарную вершину Гималаев Айленд-пик (6189 м), где установили армянский флаг. Альпинисты в своем аккаунте в Facebook опубликовали фотографию, развернутого на вершине горы флага Армении и подписали, что <армянский триколор был поднят 25 марта в 7:15 утра>.
Название Айленд Пик 6,160 м. было присвоено в 1951 г. членами британской экспедиции под руководством Эрика Шиптона. Когда члены этой британской экспедиции увидели его впервые из Дингбоче, он смотрелся как остров в море льда.
Вершина впервые была покорена в 1953 году членами британской экспедиции на Эверест, когда они взошли на неё в качестве подготовки к штурму высшей точки планеты. Одним из первовосходителей на Айленд-пик был и первовосходитель на Эверест Тенцинг Норгей.
Айленд Пик является самым посещаемым трекинг пиком. Классический маршрут проходит по юго-восточному склону и юго-западному гребню. В последние годы популярность этого пика столь высока, что в высокий сезон могут быть даже очереди.
Отметим, что ранее в 2017 году Геворг Гаспарян вместе с группой армянских альпинистов также развернули армянский флаг на вулкане Немрут, расположенного на юго-востоке Турции.
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|Депутат Бундестага: Суверенное право каждого государства решать, когда оно готово идти на сближение с ЕС
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|Ирина Роднина отреагировала на инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь
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|Масис Маилян: Невозможность обсуждения вопросов исключительной компетенции Степанакерта между Ереваном и Баку - один из механизмов возвращения Арцаха в переговоры
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|В Армении будет запрещена реклама услуг по написанию курсовых и дипломных работ
|Председатель Следственного комитета РА принял главу директората по правам человека и верховенства закона Совета Европы
|Ереван: ОБСЕ должно играть более важную роль в деле предупреждения преступлений на почве национальной ненависти
|В Армении будет повышена минимальная ставка государственной пенсии для 18 тысяч пенсионеров
|Никол Пашинян призвал всех поддержать сборную страны на игре Армения - Финляндия
|За сутки российские пограничники пресекли 2 попытки незаконного провоза гражданами ИРИ наркотиков на территорию Армении
|Посол Греции: CEPA откроет возможности для сотрудничества во многих областях, и обеспечит условия для демократических и экономических реформ в Армении
|Парламент Армении отклонил законодательную инициативу депутатов о включении в повестку НС РА проекта поправок в Трудовой кодекс
|В Иране наводнение унесло жизни не менее 19 человек
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении ждут от властей РА ощутимых результатов в борьбе с коррупцией
|Пашинян на встрече с футболистами Национальной сборной Армении: С помощью футбола можно также изменить настроение страны
|В Греции заявили, что самолеты ВВС Турции 47 раз нарушили воздушное пространство страны
|РУСАЛ проведет театральный фестиваль в Армении и России
|Совет Европы торопит Армению с разработкой нового Уголовного кодекса
|Премьер-министр встретился с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил
|До конца текущей недели температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении и России
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
|Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
|Йенс Столтенберг – Грузии: «Надеемся скоро увидеть вас в НАТО»
|Белый дом заявляет, что доклад по «российскому расследованию» оправдывает Трампа
|В 2022 году в Гюмри откроется Экспериментальный центр исполнительных искусств «Харатьян»
|Решением председателя Национального Собрания РА 26 марта будет созвано внеочередное заседание парламента
|Ереванский суд общей юрисдикции отклонил жалобу, поданную группой защиты второго президента РА Роберта Кочаряна
|Посол Армении в Чехии встретился с заместителем министра иностранных дел Мартином Смолеком
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Армения приняла участие в международной Лейпцигской книжной ярмарке
|Конверс Банк улучшил условия депозита "Конверс 25" - ставка ежегодно растет
|Прогноз: Договоренность о следующей встрече - максимум ожиданий от предстоящей встречи Пашинян-Алиев
|ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"
|ACBA-Credit Agricole Bank совместно с NABU объявил старт бесплатной программы "Развитие органического сельского хозяйства" на 2019-2020гг
|Польша пригласила Армению принять участие в мероприятиях, приуроченных 80- летней годовщине начала Второй мировой войны
|ССС пока не возбудила уголовного дела относительно обвинений Вагана Ширханяна в адрес Роберта Кочаряна
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