Вторник, 26 Марта 2019 15:28

АрмИнфо.Альпинисты - экстремалы и путешественники из Армении Геворг Гаспарян и Ваан Газарян покорили легендарную вершину Гималаев Айленд-пик (6189 м), где установили армянский флаг. Альпинисты в своем аккаунте в Facebook опубликовали фотографию, развернутого на вершине горы флага Армении и подписали, что <армянский триколор был поднят 25 марта в 7:15 утра>.

Название Айленд Пик 6,160 м. было присвоено в 1951 г. членами британской экспедиции под руководством Эрика Шиптона. Когда члены этой британской экспедиции увидели его впервые из Дингбоче, он смотрелся как остров в море льда.

Вершина впервые была покорена в 1953 году членами британской экспедиции на Эверест, когда они взошли на неё в качестве подготовки к штурму высшей точки планеты. Одним из первовосходителей на Айленд-пик был и первовосходитель на Эверест Тенцинг Норгей.

Айленд Пик является самым посещаемым трекинг пиком. Классический маршрут проходит по юго-восточному склону и юго-западному гребню. В последние годы популярность этого пика столь высока, что в высокий сезон могут быть даже очереди.

Отметим, что ранее в 2017 году Геворг Гаспарян вместе с группой армянских альпинистов также развернули армянский флаг на вулкане Немрут, расположенного на юго-востоке Турции.