Вторник, 26 Марта 2019 15:09

АрмИнфо. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь в связи с ее участием в бакинском антиармянском марше, посвященном 27 годовщине событий в Ходжалы.

“Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации - миллионы средств, которые пришли исключительно из России”, — заявила она московским СМИ.

По словам фигуристки, которая кстати является членом российско-армянской межпарламентской комиссии, это первое спортивное сооружение, которое было построено на территории Армении за последние двадцать с лишним лет. Она добавила, что спокойно отнесется к переименованию, однако ей будет обидно за людей, “вложивших душу и сердце” в строительство. “Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте [школу] как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет”, - сказала Роднина.

Коснувшись участия в памятных мероприятиях в Ходжалы, российский депутат подчеркнула, что принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад “Это не значит, что это против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то”, — пояснила Роднина.

Предложение в мэрию Еревана поступило от представителя фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана Ани Хачатрян.

Некоторые СМИ сообщают, что основатель школы, генеральный директор группы компаний «Монарх», на деньги которого и был построен комплекс, меценат Сергей Амбарцумян категорически против данной инициативы. “Да, я категорически против переименования школы. Школа была подарена Еревану с уже присвоенным именем Ирины Родниной, и это известный факт. Роднина, несмотря на неприемлемые для меня заявления, сделанные ею в Баку, остаётся легендарной спортсменкой, и я не намерен предавать забвению ее заслуги, дружеские отношения и ее искреннюю готовность обучать своему мастерству армянских детей. В то же время, я передал Ирине Константиновне материалы о затронутых ею в Баку исторических событиях и надеюсь, что довёл до неё правду о них”, – отметил Амбарцумян.