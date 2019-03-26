Вторник, 26 Марта 2019 15:05

АрмИнфо.Арестованный по обвинению в ряде тяжких преступлений генерал Манвел Григорян вновь был госпитализирован в медцентр <Наири>, он жалуется на слабость и апатию. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил директор медцентра <Наири> Анатолий Гнуни, отметив, что у Григоряна общие признаки и симптомы, которые проявляют при высоких титрах глюкозы в крови.

<У него хронические заболевания, которые периодически вызывают обострения. Григорян страдает сахарным диабетом, это то заболевание, которое требует постоянной коррекции. Что касается рака легких, то у Григоряна на данный момент обострения онкопроцесса нет. У него есть эта проблема, но он был ранее прооперирован>,- отметил директор медцентра <Наири>.

Анатолий Гнуни также пояснил, что только медикаментозное лечение не сможет стабилизировать состояние Григоряна, необходимо исключить стрессовое воздействие на пациента.

<У него высокие глюкозы в крови, то есть у него не обострение. У него были есть и будут всегда проблемы, связанные с сахарным диабетом, это требует не только медикаментозного лечения, это требует и соблюдение режима, исключения стрессовых ситуаций. Это ни для кого не новость. Он должен соответственно питаться, ему нельзя простуживаться, болеть потому, что любое простудное заболевание приводит к тому, что происходит дисбаланс глюкозы крови, то есть у него сразу активируются проблемы с сахарным диабетом>,- сказал Гнуни.

Отметим, что это вторая госпитализация Григоряна. Днями ранее был уже был госпитализирован в медцентр "Наири" с аналогичными проблемами, после чего вновь возвращен в УИУ "Ереван".

Манвел Григорян обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении в особо крупных размерах, хранении оружия и боеприпасов. Защита Григоряна обратилась в Европейский суд по правам человека с ходатайством признать арест генерала несовместимым с состоянием его здоровья.